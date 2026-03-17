在十五五強國藍圖 香港有甚麼機遇？

大家有時會聽到「十五五」、強國建設等內容，會思考與香港有何關係；其實，國家的強國建設，也是香港未來機遇所在。今年兩會期間，在「十五五」規劃綱要，國家就提出16個「強國」建設目標，筆者用簡單的話去概括，就是國家的目標，為香港融入國家發展大局、借國家機遇壯大自身提供契機，香港要乘着國家改革之風，推動經濟民生有更大發展。

例如世界局勢動盪，但國家外貿仍是「開門紅」，今年首兩個月，中國貨物貿易進出口按年增長18.3%；據悉，機電產品、人工智能及綠色低碳產品出口表現亮眼。香港作為全球轉口樞紐，可強化供應鏈金融服務，推動數字貿易基礎設施建設，助力內地高端製造產品打通國際渠道；同時利用成熟的進口代理體系，對接內地消費升級需求，在跨境電商、國際認證等領域提供支持，鞏固「超級聯繫人」角色。