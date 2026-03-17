瘋玩「龍蝦」怕資產歸零？用兩部手機，建起最硬核「物理絕緣」

最近，全網都在瘋玩「養龍蝦」OpenClaw，試圖讓它代為接管線上社交、處理郵件乃至執行交易——這極其好用，但也十分危險。因為OpenClaw要求你開放極高的系統權限，而一旦因此出現漏洞或遇黑客入侵，你的隱私、甚至帳戶裏的真金白銀，都可能在瞬間洗劫一空。

不少姊妹跑來問我：「Kathy，風險這麼大，我是不是絕對不能碰？」

我的答案可能讓你意外：風險確實高，但我們絕不能因此退縮。

AI時代，科技進化以「天」算。如果因為怕被風浪打翻就拒絕下海嘗試，無異於主動拋棄了通往未來的「入場券」。