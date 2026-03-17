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生活
出版：2026-Mar-17 04:00
更新：2026-Mar-17 04:00
妳財黑魔法: Kathy Chu

瘋玩「龍蝦」怕資產歸零？用兩部手機，建起最硬核「物理絕緣」

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最近，全網都在瘋玩「養龍蝦」OpenClaw，試圖讓它代為接管線上社交、處理郵件乃至執行交易——這極其好用，但也十分危險。因為OpenClaw要求你開放極高的系統權限，而一旦因此出現漏洞或遇黑客入侵，你的隱私、甚至帳戶裏的真金白銀，都可能在瞬間洗劫一空。

不少姊妹跑來問我：「Kathy，風險這麼大，我是不是絕對不能碰？」

我的答案可能讓你意外：風險確實高，但我們絕不能因此退縮。

AI時代，科技進化以「天」算。如果因為怕被風浪打翻就拒絕下海嘗試，無異於主動拋棄了通往未來的「入場券」。

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這和財富管理的底層邏輯一模一樣。

成熟的投資者一定明白：理財的第一課，永遠是「先管好風險」。要想向上追求博取回報的空間，就必須先向下築牢防守的底線。只有將風險徹底隔離，我們才能毫無顧忌地去擁抱紅利。

既然AI工具非用不可，信息風險又真實存在，該怎麼辦？我的建議簡單粗暴：準備兩部手機，建立最徹底的「物理隔離」。

‧一部手機作為「安全底座」。這裏只裝銀行、證券、保險等核心財務APP，絕對不碰任何未經驗證的AI工具；

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‧另一部手機則是「探索先鋒」。你可以放心大膽地在上面「養龍蝦」、測試各種前沿AI。哪怕真的出了漏洞，它也絕不會碰到你的財富命脈。多買一部手機的小花費，其實也是一份為你為財富安全和未來機遇買下的「大保單」。

我是Kathy，願我們都能安心探尋時代的新紅利。

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