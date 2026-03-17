從推車仔到點心教室：香港餐飲變通之戰

新皇崗口岸將於今年中後期投入服務。這個二十四小時運作的「超巨型」口岸直達福田核心商業區，多條連接深圳市內、寶安機場及廣州的高速地鐵均以此為起訖點，港人北上與內地朋友南下將更為便捷。據了解，當局正密鑼緊鼓籌備未有鐵路直達前的巴士服務，我預計由旺角前往新皇崗約需三十分鐘，未來北環線亦將直達。我預期新一波北上消費浪潮將隨新口岸落成及其完善配套而出現。

眾所周知，深圳服務業水平已追近香港。不少餐廳在食物質素、用餐空間、服務態度方面都令人印象深刻，加上市中心擁有大量娛樂休閒設施，絕對能滿足港人周末短途出遊的需求。

與此同時，香港商家亦積極創新求變。我最近多次光顧尖東香格里拉酒店大堂的晚間糖水時段，最早傍晚六時已有供應，選擇豐富且質素出眾，每晚都排隊等位，堪稱全港酒店晚間最熱鬧的餐廳之一。另外，旺角MOKO美心皇宮上星期開幕，榮幸我是嘉賓並參觀酒樓。酒樓設立點心教室，讓市民旅客親手製作點心；傳統「推車仔」得以保留，現場燒乳豬及分店限定的鹹蛋黃叉燒，讓飲茶變成沉浸式體驗，相信這將成為市區人山人海的熱點。

環境不斷轉變，北上消費成風，環球經濟面臨挑戰。幸而我們身處安穩的東亞，政府積極推動旅遊宣傳及盛事活動，來港旅客人數持續上升。只要商界不斷創新，提供物有所值的服務，市民與旅客依然樂於在香港消費。