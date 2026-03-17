我們都知道，要減脂和維持身體健康，跑步絕對是最佳選擇。任何時間，任何天氣，只需要一對跑鞋便能出發。然而，只有極少數的跑者，能夠真正將跑步變成興趣和習慣。半途而廢的大部分人，每每會因為生活瑣事，身體不適，天氣不穩，而忘卻初衷，原地踏步。 能夠堅持一段時間的少數人，往往當減脂進度到達了平台期，突破不了瓶頸的焦慮，克服不到體重反彈的恐懼，慢慢會內耗盡僅餘的紀律而放棄。懈怠與惰性，固然是堅持不了的主因。更重要的，是跑友的選擇。

有的跑友，把我們拉到賽道上，由抗拒到接受。 有的跑友，啟蒙對跑步的興趣，建立良好習慣。 有的跑友，幫助提升技術水平，慢慢築起信心。 有的跑友，沿途一路鼓勵打氣，陪伴完成賽事。 人生是一場馬拉松。由決定參賽，賽前訓練，到比賽前的物資準備，適應氣候，總會遇到不同的挑戰與成長。 跑步與人生一樣，最大的諷刺，莫過於當狀態順心如意，表現穩步上揚時，傷患卻稍稍來臨，輕則打斷進步節奏，重則打擊運動生涯。 在傷患面前，無論是業餘跑手還是頂尖運動員，感受到的，除了挫敗，還有孤獨。