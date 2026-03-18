「再見‧記住我」(adieu. Remember me) 記第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮

第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮已於昨日(2026年3月16日)，在美國洛杉磯圓滿舉行，由Conan O'Brien繼續擔任主持，從片頭扮《凶器》到最後永久司儀那些惡搞短片都是整個典禮逗得最開心的亮點，當然還有他跟Grogu的互動，旁邊坐的是我26年前因為《不日成名》而一見傾情的女星Kate Hudson，希望香港會上映《Blue Moon》。

今屆奧斯卡共頒發了24個獎項，並首度增設了「最佳選角獎」，《一戰再戰》橫掃最佳影片、最佳導演等總共6項大獎，成為本屆最大贏家。《罪人們》則以16項提名的破紀錄之姿，奪得4項大獎。說我馬後炮也好，《罪人們》是我在眾多已觀看的提名作品中最喜愛的一部。從高難度高檔次的劇本，當中承載的文化與音樂歷史，以及出乎意料的類型轉折——從一開始像《RED DEAR REDEMTION》(原諒我用CONSOLE GAME比喻)般講述黑幫、黑人與兄弟情，到最後串連起《Cross Road Blues》的故事——中間那段從藍調走過半世紀，到粵劇再到電子舞曲的鋪陳，不論是歌曲、混音還是畫面，都令人歎為觀止(雖然我到現在仍不明白藍調與中國戲曲有何關聯)——那簡直是音樂歷史洪流的一次華麗濃縮。我推薦給爵士貝斯老師看，他也讚不絕口，然後說：「藍調也是來自爵士啊！」

《罪人們》是我在眾多已觀看的提名作品中最喜愛的一部。從高難度高檔次的劇本，當中承載的文化與音樂歷史，以及出乎意料的類型轉折——從一開始像《RED DEAR REDEMTION》(原諒我用CONSOLE GAME比喻)般講述黑幫、黑人與兄弟情，到最後串連起《Cross Road Blues》的故事。

不算馬後炮的話，要提《暴蜂尼亞》，是去年另一齣非常有趣、看得極其過癮的作品。一直以來，「我如何證明自己不是瘋子」這類橋段都是最好玩的，像《大話西遊》「你是秦漢還是秦祥林」般的喜劇。這部戲也讓我想起昔日在調景嶺巴士站等車時，貼滿站頭的那些「瘋子」寫的街招，上面寫著「人類已經被外星人入侵」、「我們身體插滿監察器」等，難道編劇就是在調景嶺巴士站看到這些才構思出來的？Emma Stone近年太想拿獎，《可憐的東西》我實在不行，但這部非常可以，很適合她演，順帶一提，她今晚很美。

《暴蜂尼亞》是去年另一部非常有趣、看得極其過癮的作品。一直以來，「我如何證明自己不是瘋子」這類橋段都是最好玩的，像《大話西遊》「你是秦漢還是秦祥林」的喜劇。Emma Stone當晚以一襲Louis Vuitton亮相，端莊簡約。

今年有好幾部電影喜歡玩「估你唔到」式扭橋，《暴蜂尼亞》算是最成功的；《Marty Supreme：癲造之才》則有點走火入魔，套用朋友的話，後半段簡直像「脫韁野馬」，不僅是「Marty Supreme」，更堪稱「Mess Supreme」。說它「Mess」並非貶義，而是讚賞——要拍出那種混亂場面並不容易。這就好比香港電影至今，也只有劉鎮偉的《東成西就》後半段做到了這種程度。亂七八糟、顛三倒四、雞飛狗跳，由甜茶飾演的Marty，在全片超過九成的時間裡，都處於患得患失的狀態中，很真實很反映人生。

中世紀的《海邊的曼徹斯特》 《F1：狂飆人生》既看賽車也看畢彼特，然後便沒有然後。男人活到五、六十歲，就該像畢·彼特那樣，世上所有事都以「嘿嘿」一笑化解。《哈姆尼特》是中世紀的《海邊的曼徹斯特》，是生命無法承受的失去。我不敢評論，因為不僅要熟悉莎士比亞，還要了解劇場文化，最好連當時的歷史背景也掌握，才能真正沉浸於趙婷提供的世界。一定要看有識之士討論才算討論。但可以肯定的是Jessie Buckley真的很厲害，讓觀眾感受到女性如何用生命捍衛母愛，她應該不止拿一座小金人，期待往後的演出和成就。

Jessie Buckley真的很厲害，讓觀眾感受到女性如何用生命捍衛母愛，她應該不止拿一座小金人，期待往後的演出和成就。

《情感的價值》好看，不過它並未帶給我太多「情感的價值」。所有親人之間的羈絆都會夾雜仇怨，而隨著年紀增長，一般人會透過抽離、後退一步來減退這些情緒，當然也有看不開、放不下的，但人生背負太多重量離去，光是想想也悲從中來。很喜歡電影開頭以一間屋來作第一身述事者，讓我想起黃碧雲的《末日酒店》。我比較喜歡《世上最爛的人》，可能作為觀眾，我是木門對木門，因此特別容易共情。 《一戰再戰》很適合曾經歷過運動的觀眾觀看。如果說《進擊的巨人》是讓大家看到抗爭進程與經歷何其慘烈、從而獲得某種成果的話，《一戰再戰》就是一個懸在半空的抗爭結果中，參與者的後日談。無意冒犯，每次見到女主角我都會想起Jimmy Butler，尤其看到她奧斯卡整晚在台上彈彈跳跳，像個籃板高手充滿活力。像男人也可以型與美，看冨永愛就知道。最佳動畫個人選《地。-關於地球的運動-》、《極速100米》，魚豐最高！我常覺得每年日本很多動畫，就算剪成兩小時版本，也能輕鬆打趴入圍名單。還有許多未看或未看完的，像《純屬伊朗意外》、《獵魔女團》、《科學怪人》，有機會將來補看。

最後想說，是晚奧斯卡廣告時段那個里安納度名表廣告很迷人，讓我想起從前中學約了個很喜歡里安納度狄卡比奧的師妹，一起看《羅密歐與茱麗葉》和《鐵達尼號》。但我最後追不到她，因為她是把厚厚的英文版《羅密歐與茱麗葉》讀完的尖子，而我卻是拿著《龍珠》追不到女孩的可憐蟲。可能她現在正和老公子女一起討論《哈姆尼特》也說不定。 “Adieu, adieu, adieu. Remember me.” 再見，再見，再見。記住我。