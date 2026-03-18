還記得初次帶著謙謙乘搭飛機，機上的安全示範說：「若機艙氣壓驟降，請先為自己戴上氧氣罩，再為同行兒童戴上。」那刻，我覺得違背了「為母則強，保護孩子最首要」的母性。父母總希望孩子比自己更優秀、過得比自己更加好，在生死關頭，怎能「搶走」孩子的資源？但，試想像，若父母因缺氧而昏倒，孩子便會孤立無援。當母親越久才更明白，只有好好照顧自己的父母才有能力保護孩子，亦是對孩子最負責任的表現。

日常生活中，你會感到「缺氧」嗎？曾經，每當我試著對自己好一點，爭取片刻的me time，那份「我不是稱職媽媽」的罪疚感便悄悄臨到。與對自己好的快感相比，這份內疚感更深、更久。於是，有好長一段時間，我也不敢對自己好，彷彿多愛自己，就等於不夠愛孩子。