Google Gemini體驗逐步擴展至全港 AI生產力普及新里程

Google宣佈正式將Gemini逐步擴展至香港所有用戶，這不僅讓港人全面體驗強大的AI工具，更象徵香港數碼經濟邁向全民智能化。Gemini作為Google最先進的多模態模型，能以文字、圖像、語音處理複雜任務，從撰寫電郵、規劃行程到生成圖片與音樂等多媒體內容，讓專業級AI能力普及至每位市民。

Gemini的逐步全面普及如免費獲得一名高效智能助手。過去Gemini模型功能多為企業版Workspace用戶、開發者、教育工作者、學生、非牟利組織等社群所使用及在背後驅動Google的生態系統；現全港用戶皆可逐步直接操作模型，用於文件整理、創意構思或簡報設計，甚至串連Google生態如Gmail、文件，提升工作效率。香港作為金融與專業服務樞紐，此舉將進一步推動白領工作流程全面數碼化，減低重複勞動，讓人才更專注於決策與創新。記者、設計師及內容創作者亦可更便捷地利用Gemini分析資料、生成多媒體內容，更可藉Prompt試驗快速生成原創素材，探索本地化AI應用，進一步鞏固香港在亞太創意產業的競爭力。