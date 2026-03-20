Google Gemini體驗逐步擴展至全港 AI生產力普及新里程

Google宣佈正式將Gemini逐步擴展至香港所有用戶，這不僅讓港人全面體驗強大的AI工具，更象徵香港數碼經濟邁向全民智能化。Gemini作為Google最先進的多模態模型，能以文字、圖像、語音處理複雜任務，從撰寫電郵、規劃行程到生成圖片與音樂等多媒體內容，讓專業級AI能力普及至每位市民。
Gemini的逐步全面普及如免費獲得一名高效智能助手。過去Gemini模型功能多為企業版Workspace用戶、開發者、教育工作者、學生、非牟利組織等社群所使用及在背後驅動Google的生態系統；現全港用戶皆可逐步直接操作模型，用於文件整理、創意構思或簡報設計，甚至串連Google生態如Gmail、文件，提升工作效率。香港作為金融與專業服務樞紐，此舉將進一步推動白領工作流程全面數碼化，減低重複勞動，讓人才更專注於決策與創新。記者、設計師及內容創作者亦可更便捷地利用Gemini分析資料、生成多媒體內容，更可藉Prompt試驗快速生成原創素材，探索本地化AI應用，進一步鞏固香港在亞太創意產業的競爭力。
Google香港銷售及營運總經理余名德表示，此擴展將為本港帶動更多創造力與生產力，是打造「全方位AI 生態系統」重要一步，由模型到雲端工具，提供一站式的支援，為香港創新可能。相信此擴展可降低應用AI的門檻，變相鼓勵更多港人透過Gemini作開發或創業，促進更多人以AI開發如金融風控或智慧城市等解決方案，配合政府AI策略，形成良性循環，吸引更多國際投資落戶。
Gemini全民化預計將推高本地AI工具的需求，帶動整個本地AI生態圈，最終市民不僅享用先進工具，更見證香港AI自主發展的里程碑。