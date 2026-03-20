一程車，走過一生的故事

細膩入微，節奏緩慢的電影，是日本的獨門專利。但《東京的士：回憶里程》並不是日本原創，而是根據2022年的法國電影《曼妙之旅》(或繹作《巴黎的士》)改編而成。

電影主線放在的士司機宇佐美浩二(木村拓哉飾)與乘客高野堇(倍賞千惠子飾)身上，從東京出發去橫濱護老院的車程中，高野堇向浩二吐露自己年輕時感情及坐牢的往事。

二人的演技非常生活化，單單坐在車廂上，沒有走動的可能，沒過多或過火的擠眉弄眼，只靠微妙的情緒反應，透過一程車、一頓晚餐，一步一步的把二人的關係建立。如果演員過度表現自己，觀眾就會疲勞，也會卻步，但二人不慍不火的演繹，讓觀眾同步進入角色的內心世界。