一程車，走過一生的故事

細膩入微，節奏緩慢的電影，是日本的獨門專利。但《東京的士：回憶里程》並不是日本原創，而是根據2022年的法國電影《曼妙之旅》(或繹作《巴黎的士》)改編而成。
電影主線放在的士司機宇佐美浩二(木村拓哉飾)與乘客高野堇(倍賞千惠子飾)身上，從東京出發去橫濱護老院的車程中，高野堇向浩二吐露自己年輕時感情及坐牢的往事。
二人的演技非常生活化，單單坐在車廂上，沒有走動的可能，沒過多或過火的擠眉弄眼，只靠微妙的情緒反應，透過一程車、一頓晚餐，一步一步的把二人的關係建立。如果演員過度表現自己，觀眾就會疲勞，也會卻步，但二人不慍不火的演繹，讓觀眾同步進入角色的內心世界。
這是導演兼編劇山田洋次第91部導演作品，《東京家族》及《東京小屋》就是出自他的導演筒下。在導演的帶領，燈光組營造出來的效果每有驚喜，浩二讀信的畫面，溫暖的黃昏斜陽從窗外灑進室內，呈現出一種從遠處傳來的溫柔體貼，卻又產生夕陽無限好的唏噓。
特別吸睛的是倍賞千惠子，她同時是一位資深動畫配音員，《機動戰士高達》的伽瑪利亞麗；《哈爾的移動城堡》的蘇菲；《天氣之子》的富美都是由她來演繹。85歲高齡仍是活躍的藝術工作者。最近在有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎中，憑着《東京的士：回憶里程》再度封后，奪得最佳女主角，絕對是實至名歸。