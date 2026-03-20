臨飛前跟她做了個案。她是投行新晉精英，剛被有名望的公司高薪招攬了，待遇是目前全行同等年資最高的，她說自己走運。可就是犯懶，提不起勁考完投資專業資格試。新老闆已催了，若還未能短期內考上便很難讓她入職。 她說就是心定不下來，覺得自己二十多歲，一直醉心賺錢，沒想過分心尋伴侶，現在忽然很想玩。前陣子旅行時在交友App結識了一個男人，感到對方各方面都是她的菜，迅速發展一夜情。對方說假如她留下來的話便可以在一起，異地戀，難維繫。她覺得他成熟可靠，做管理層，經常出差，也直認常出來「玩」。

我問她和他相處了多久，她說就一兩天。認識兩天便斷定對方可靠，覺得他甚麼都好？天呀。她也覺得自己有病。快三十，可不婚不生，但很期待有一段好關係。就這樣，她掂掛著那個霧水情緣男，可人家都沒有再找她了，她卻心癢難耐，連事業前途都擱一旁。 慾望是真的，幻想是真的，玩家是真的，可靠是假的，感覺是真也是假的。能玩的情緣有很多，但玩終歸玩，越界便會輸，無人會為你負責任。可以一邊聰明地玩，一邊成就事業啊，兩者並沒有衝突。她眼前的正經事是成功入職，其他的只嫌緣分未夠，是過客也是絆腳石。自己的事業和財富才是真的，屬於自己的東西不宜耽誤。情緣似風，不屬於你也留不住。可以積極追尋，但要隨緣自愛。

今早收到她的留言：「老師，我有在努力溫習啊，爭取你過生日前我考過兩張試卷。」慶幸她是個聰明女子。