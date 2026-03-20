「魔神仔」是台灣獨有的山精妖魅，這個民間傳說早於1899年日治期間，已有記載。他會在山澗迷惑行山人士，以作弄或製造幻像等令人產生幻覺，通常以小朋友形態出現。過往在台灣有很多報道，指有老人家跟隨魔神仔走了很遠，隨後醒來才知被迷惑，所以台灣人一直相信有這種非人非鬼的「生物」存在。筆者前年去台北一個曾傳有魔神仔出沒的山洞，更在山上聽到可怕的咆哮聲。據本港風水師傅山信憶述，他年幼時在港島西區龍虎山，亦有類似經歷。

山信師傅憶述，當年約八丶九歲，有次跟父母走到龍虎山瀑布區時，他突然看到一個發出綠光的小孩。「當時我在瀑布上游玩水，父母坐在不遠處。我哼着一首兒歌，過了一會，聽到有人在山邊，也哼着同一首兒歌，聲音像我自己的。初時我以為有另一個小孩在附近，但我四處張望也沒見其他人。此時，我抬頭一看，就在瀑布的高處，站了一個全身發出綠光的小孩，他的樣子長得跟我一樣。與此同時，父母催促要回家了。當我跑到瀑布山腳時，那小孩又突然出現在我身旁，我便跟着他走。然而，走了一會。我看到他走進一個山洞，然後便消失了，我將整件事告訴媽媽，她說，若我跟他進入山洞，有可能從此人間消失。」