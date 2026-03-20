我曾被家人批評常常自我感覺良好，但我卻不認為這是缺點，反而覺得是自己的一項優點。我常說，很多人的壓力與不快樂，源於對自己太過苛刻。因此，我不但無意改變這樣的性格，還經常提醒身邊人要對自己好一點。
當然，我也明白，「自我感覺良好」在不少人眼中可能帶有負面意味。這或許會被解讀為驕傲自滿；也可能被視為不思進取，逃避挑戰；甚至有人會認為這是盲目樂觀，對風險視而不見。
但我認為，自我感覺良好與驕傲自滿是兩回事，也跟謙遜沒有衝突。所謂自我感覺良好，是指無論結果如何，也不輕易責備自己，懂得欣賞付出的努力，接納現實的種種。這不代表驕傲或炫耀，而是提醒自己在任何境遇中，仍能找到值得感恩的理由，不忘感謝幫助過我們的人。這樣的心態，反而能成為人際關係的潤滑劑。
自我感覺良好，也不代表不思進取。我的確很少為自己訂立遙不可及的目標，因那只會徒增壓力與挫敗感。但我從未停止前進：只要每天進步一點點，一年下來，成果往往也相當可觀。生活中要兼顧的事情太多，設定一些可以實現的目標，反而能帶來更多成功感，也讓人有動力繼續走下去。
至於樂觀，我承認自己是個樂觀的人，甚至可理解成「盲目樂觀」。無論身處怎樣的境地，我總能找到值得積極的理由。這不代表我忽略風險管理。事實上，我在做任何決定前，都會先設想最壞的情況，評估自己能否承受。如最差的結果也能接受，我才會行動，這樣一來便沒有後顧之憂。
所謂自我感覺良好，其實是一種心態的選擇。環境或許無法改變，但我們可以控制自己如何應對。而正是這種態度，讓人在逆境中依然保有韌性。