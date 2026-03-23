《流星花園》應該是九十後的集體回憶，年輕的我也曾每晚追看，樂此不疲。

片頭曲響起「難以忘記初次見你～一雙迷人的眼睛～」片中F4在沙灘上玩水嬉戲，扭作一團，那種年少獨有的單純青澀，那樣美好，讓人不禁微笑。那些年期待著戀愛，也幻想著自己是青春劇中的主角，自此每當這片頭響起，看到這畫面，就總覺得那才是理想中的夏天，長大後也要這樣度過才對。

或許是潛意識作祟，夏天無論如何也要看海去。哪裡的海也行。這些年幸運地能跑到世界各地收集大海——荷蘭海牙沉靜的海邊、西班牙巴塞隆那熱情的海灘、芬蘭美麗安靜的藍湖、日本霧氣繚繞的瀨戶內海、台東讓人療癒的湛藍太平洋、濟州島讓人放鬆的海岸……心之嚮往，而能令我有看《流星花園》動起少女浪漫心動般的時刻，都是在不經意的時刻。