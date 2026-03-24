國家以法治推進民族團結 香港以研學開展愛國教育

今年全國兩會，審議通過了民族團結進步促進法，國家會以法治方式推進中華民族共同體建設，並支持香港開展中華民族歷史、中華文化和國情教育，對香港至關重要。為何如此重要？因為愛國主義教育，涉及香港學生既去認識我們的「根」，也要了解從過去、今天到未來，國家的歷史和發展，都與我們每一位息息相關。
用通俗易明的說法，民族團結進步促進法的意義，在香港特區的環境下，就是強調支持香港開展民族歷史、中華文化和國情教育。對香港青年而言，愛國主義教育不應停留在記憶歷史事件，而要認識國家治理、民族團結和香港未來的內在聯繫。國家希望香港青年在了解中華文明、國家制度和民族發展成就之後，自覺地把個人成長與國家需要結合起來 。
回看香港近年的教育部署，特區政府已把愛國主義教育納入施政重點，2025年施政報告提出，將愛國主義教育融入日常學與教，普及化「心繫家國」活動，強化《憲法》和《基本法》學生校園大使培訓計劃，並通過建國歷史體驗行程、國民教育重點視學及課程優化，全面提升學生對國家歷史、制度和文化的認識 。
香港推動愛國主義教育，未來應繼續堅持三點：一是以課程為本，把中華歷史、文化和國家發展融入教學；二是以體驗為橋，通過參訪、研學和交流增強真實感受；三是以價值觀為魂，把國家意識、法治意識和責任意識融為一體。讀萬卷書不如行萬里路，結合實地考察、研學的愛國教育，筆者認為是生動且有效的教育方式，祖國的繁榮建設，香港學生可以看得見、感受得到。