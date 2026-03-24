國家以法治推進民族團結 香港以研學開展愛國教育

今年全國兩會，審議通過了民族團結進步促進法，國家會以法治方式推進中華民族共同體建設，並支持香港開展中華民族歷史、中華文化和國情教育，對香港至關重要。為何如此重要？因為愛國主義教育，涉及香港學生既去認識我們的「根」，也要了解從過去、今天到未來，國家的歷史和發展，都與我們每一位息息相關。

用通俗易明的說法，民族團結進步促進法的意義，在香港特區的環境下，就是強調支持香港開展民族歷史、中華文化和國情教育。對香港青年而言，愛國主義教育不應停留在記憶歷史事件，而要認識國家治理、民族團結和香港未來的內在聯繫。國家希望香港青年在了解中華文明、國家制度和民族發展成就之後，自覺地把個人成長與國家需要結合起來 。