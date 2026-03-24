女生不必住在Wonderland

最近《Sex and the City》在Netflix驚喜上線，不知在香港有沒有人和我一樣，正在重溫這套劇集，或是它的忠實粉絲？筆者在大學時期看這部劇，總覺得那四位紐約女性的生活離我好遠。那時年輕又入世未深，完全get不到那些關於關係、挫敗與妥協的糾結。沒想到轉眼來到36歲，那些當年「看不懂」的情節，竟像一面面鏡子，照出了這十幾年來自己踩過的坑、流過的汗。 這套接近30年前的劇集，如今重溫竟毫不過時，甚至成了現代香港女生現實寫照。劇中曼克頓的精緻生活儀式——周末約姊妹喝杯cosmopolitan、做指甲、練瑜伽、吃一頓豐盛的brunch，不正是我們今天追求的高質感生活原型？它給我最大的啟發，就是如何成為一個獨立自主、同時依然熱愛時尚與美麗的女生。

20歲的我們，誰不曾像Charlotte那樣，對「白馬王子」與純真戀愛有過滿滿的憧憬？那時我們住在幻想的Wonderland，追逐的是某個「對的人」或是對生活美好的嚮往。但到了30多歲，我卻對精英律師Miranda感同身受——她憑一己之力買樓卻被質疑靠父蔭，她冷靜地討論「雪卵」來掌控生理時鐘。這些情節是不是像極你身邊的某個女性朋友？ 至於女主角Carrie對時尚與名牌鞋的執著，雖然「碌爆卡」不值得學習，卻真實反映了女性在物慾與自我犒賞間的掙扎。以前我們以為買名牌是為了奢華，現在明白穿上心愛的戰袍、踩著挺拔的高跟鞋，是為了給自己一份fashionable and powerful的自信。20歲追求的是「精緻的幻象」，30歲追求的是「自己感到舒適的精神狀態」。

這部劇最神奇的地方，在於它像是一個時間錦囊，預視了很多女性正在經歷的人生。或者我們就是第五位主角，劇中那些性格迥異的角色，在平行時空中就是那群陪妳debug和人生升級的姐妹。無論妳正在哪一個階段、掙扎些甚麼，請記住Samantha的名言：「I love you, but I love me more.」即使不住在Wonderland，只要學會自愛，我們依然是自己生命中的女主角。 Of course，我們是住在香港的。