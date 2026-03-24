人生八苦中，「求不得苦」是常見的煩惱。我們總以為痛苦來自「得不到」，但真正讓我們痛苦的，其實是對「得到」的錯誤執著。若能看透這一點，以智慧轉念，便能從苦中解脫，活出自在。
對別人不強求。有些人總希望伴侶、子女、同事符合自己期待，一旦對方做不到，便失落抱怨。然而，每個人都有自己的因緣，強求他人無異於緣木求魚。與其期盼他人改變，不如回過頭來向內耕耘。人人向內求，世界自會和諧。
對自己要鬆緊適中。設定過高標準，本是上進的動力，但若脫離現實，做不到便自責沮喪，就成了折磨。完美是理想，盡力即是圓滿。就像彈琴，弦太緊易斷；太鬆無聲，唯有行於中道，鬆緊適中，才能奏出美妙樂章。
對待惡人用「默擯置之」。面對不合理要求，有些人因害怕衝突而不停滿足對方，默默承受直至身心耗盡。慈悲需以智慧為前導，一味滿足惡人不是美德，而是縱惡。對此可採取「默擯置之」：身遠離、心不染，以沉默代替糾纏。真正的善良，必須帶有保護自己的勇氣。人生是一套帳目。對他人的付出，若記在「應收帳款」，便期待回報，一旦收不回就成了壞帳，痛苦由此而生。若記為「費用」，付出了便當下支出，不預期收回，內心反而輕鬆。懂得提列壞帳準備，對無法回收的情感坦然認列損失，結清舊帳，才能開啟新頁。做人要像皮箱，用得著時提得起，用不著時放得下。能提能放，才是自在人。如此一來，「求不得」不再是苦，而是覺悟的契機。