人生八苦中，「求不得苦」是常見的煩惱。我們總以為痛苦來自「得不到」，但真正讓我們痛苦的，其實是對「得到」的錯誤執著。若能看透這一點，以智慧轉念，便能從苦中解脫，活出自在。

對別人不強求。有些人總希望伴侶、子女、同事符合自己期待，一旦對方做不到，便失落抱怨。然而，每個人都有自己的因緣，強求他人無異於緣木求魚。與其期盼他人改變，不如回過頭來向內耕耘。人人向內求，世界自會和諧。

對自己要鬆緊適中。設定過高標準，本是上進的動力，但若脫離現實，做不到便自責沮喪，就成了折磨。完美是理想，盡力即是圓滿。就像彈琴，弦太緊易斷；太鬆無聲，唯有行於中道，鬆緊適中，才能奏出美妙樂章。