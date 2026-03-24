寫在三十五歲前：別讓妳的閱歷，在單打獨鬥中貶值

步入三十五歲後的深夜，你是否也曾有過這樣的焦慮？看著後輩們通宵達旦的幹勁，對比自己逐漸遞減的體力，那種「職場天花板」近在眼前的壓迫感，有時確實讓人透不過氣。
很多人問我，為甚麼我的團隊始終青睞三十歲以上的精英？因為在我眼裡，三十五歲並非職業生涯的下坡，而是一道關於「效率」與「格局」的分水嶺。
年輕時，我們習慣用時間與體力去交換報酬，那是成長的必經之路。然而，當跨過三十歲的門檻，若還在靠勞力拼搏，勝算確實不高——論體力，我們難以與二十出頭的年輕人抗衡；論運算與邏輯，我們更無法與日新月異的AI較量。
三十歲後最優雅勝出方式，是「人脈複利」與「決策經驗」。
這十幾年來妳所累積的看人眼光、處理危機的沉著，以及那張厚實的名片夾，才是你最值錢的資產。但可惜的是，許多人仍選擇單打獨鬥，讓這些珍貴資源隨著歲月消磨，最終無聲貶值。
我一直深信，一位真正的精英，需要的是一個強大的「專家系統」作為後盾。
在我的團隊中，我致力於將個人專業資源與我們後台對接。無論是會計師的精準、律師的嚴謹，還是私人銀行團隊的深度，都是為撐起你的專業高度。你的三十五歲，不該是戰戰兢兢的守成，應是價值的全面爆發。別讓妳的人脈與經驗白白流失，找對平台，你的職涯後半場才能走得更有底氣，也更加堅定。