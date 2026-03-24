寫在三十五歲前：別讓妳的閱歷，在單打獨鬥中貶值

步入三十五歲後的深夜，你是否也曾有過這樣的焦慮？看著後輩們通宵達旦的幹勁，對比自己逐漸遞減的體力，那種「職場天花板」近在眼前的壓迫感，有時確實讓人透不過氣。

很多人問我，為甚麼我的團隊始終青睞三十歲以上的精英？因為在我眼裡，三十五歲並非職業生涯的下坡，而是一道關於「效率」與「格局」的分水嶺。

年輕時，我們習慣用時間與體力去交換報酬，那是成長的必經之路。然而，當跨過三十歲的門檻，若還在靠勞力拼搏，勝算確實不高——論體力，我們難以與二十出頭的年輕人抗衡；論運算與邏輯，我們更無法與日新月異的AI較量。