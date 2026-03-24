長建具實力收購泰晤士水務

英國最大水務公司泰晤士水務(Thames Water)陷入財困，市場盛傳長江基建擬出手收購，並希望複製其透過海外基建項目「起死回生」的成功經驗。長建管理層在回應外界傳聞時強調，公司一向對資本密集型項目感興趣，尤其偏好法治與營商環境穩定的國家。長建亦指，公司不僅具備強大財務資源，且在兩個關鍵領域具備專業優勢：其一為英國水務業務的營運經驗；其二為密集城市公用事業的管理能力。事實上，長建在英國的成功案例與穩健財務實力，已為潛在收購泰晤士水務奠定堅實基礎。

長建在英國水務及公用事業的成績同樣亮眼。旗下Northumbrian Water(NWG)於2025年4月1日進入新規管期，表現出色，獲水務監管機構Ofwat評選為英國最佳客戶服務水務公司。此外，NWG在水務業界大獎中連奪「年度客戶創新大獎」及「年度節水項目大獎」，印證其在客戶服務與可持續運營方面的領先地位。

英國另一核心資產UK Power Networks(UKPN)同樣表現卓越。年內，UKPN贏得多項國內外獎項，合共超過五十個；當中在Utility Week Awards 2025中榮膺業界至高榮譽「年度公用事業大獎」，並創下五年五奪英國公用事業最高殊榮的紀錄。UKPN亦同時包攬「年度團隊大獎」及「年度策略夥伴大獎」。在英國消費者滿意指數中，UKPN更名列公用事業行業及聯合行業首位。財務方面，長建根基穩健、現金充裕、負債比率亦屬健康。長建牽頭財團於本年初出售UKPN全數權益，預料可帶來約440億元的現金流入，為日後的潛在收購提供強大「彈藥」。