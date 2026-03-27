解密玄學與身心靈的連結

身心靈的平衡與命理的指引，或許能在我們焦慮、迷茫時提供一條清晰的道路。

舉一個案例，玲玲(化名)是一名30多歲的都市白領，她找到我時正面臨人生的低谷。她在職場上遭遇瓶頸，數次升職機會都與她擦肩而過，感情上也經歷了一段失敗的長期關係，讓她對未來充滿不安與懷疑。

在詳細了解玲玲的出生年、月、日、時後，為她排了一份八字及西洋占星命盤。仔細分析後發現，她的八字中「官星」受制，這意味著職場上的發展會遭遇阻礙，而「財星」薄弱，暗示她在人際和感情中容易付出過多卻得不到相應的回報。此外，她的流年運勢正處於一個「忌神」大運，即不利於她的大運，故這期間容易出現各種挑戰。從西洋占星的命盤角度上，相關特質也是吻合的，正如愛情宮、官祿宮受傷。