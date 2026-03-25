聽訊息、看短片，甚至上網看電影的時候，不少人會選擇以1.5倍甚至2倍速觀看，付費版的YouTube更加入3倍速功能。我們的日常生活彷彿是一場又一場短跑比賽，充斥著無止境的待辦事項。小時候我們已常聽到大人說：「學如逆水行舟，不進則退」，長大後，生活的節奏只會越來越快，不要說停下腳步，就連走慢一點，也好像犯錯了……但不停追趕生活的我們，還有時間「感受」快樂嗎？
為生活加點儀式感？太奢侈了吧！儀式感不需要豐盛大餐，也不一定要花費很多時間心力精心策劃。《小王子》中的狐狸曾這樣解釋儀式感：「使某一天與其他日子不同，使某一時刻與其他時刻不同」。看似虛無縹緲，實際上是在最平凡的日子裡，賦予特殊意義，讓彼此能有期待，共建獨特的幸福與記憶。
謙謙、童童還小的時候，衣櫃貼了會發光的蘋果樹貼紙，每晚我們會在關燈前鄭重地說：「拜拜樹樹」，再互相給對方晚安吻。孩子長大了，我們仍然喜歡晚安吻或擁抱，還有飯桌上笑說今天的傻事，或是為菜式命名。這些微不足道的小事，卻是我們也珍而重之的專屬時刻。
在忙碌的時候，我總想孩子早點睡，以前總是急促地把睡前故事說完。其實晚上是情緒最脆弱，也是大腦需要沉澱的時候，與其急著完成睡前「任務」，不如靜下來玩「糖和檸檬」遊戲，聽聽孩子分享一件開心事(糖)和一件難過的事(檸檬)。有時，「甚麼也不做」也是一種讓大家更舒心放鬆的儀式。
儀式感的重點是「專注的陪伴」，那些看似平凡的日常微小儀式，塑造了你和孩子眼中的「家」。