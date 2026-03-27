神隱在民宅區的居酒屋

到一個地方旅遊，很自然會往遊客區裡鑽，除了有景點，一般都是商店及食肆林立，不愁沒有選擇。以往很多經驗，愈是遊客區內的食肆，「撞牆」的機會就愈高 。

可能因為遊客區內人流暢旺，不愁沒有生意；加上旅客很少會重覆光顧同一間餐廳，因此這類食肆未必需要很多回頭客。再者如果是連鎖餐廳，廚師按本子辦事，也未必將食客放在心上，出現馬虎品質的機會就較高 。

相反，在住宅區內的食肆，尤其是廚師就是老闆的小店，主要做熟客生意，不是靠街客，出品通常會較為用心。