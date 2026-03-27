神隱在民宅區的居酒屋

到一個地方旅遊，很自然會往遊客區裡鑽，除了有景點，一般都是商店及食肆林立，不愁沒有選擇。以往很多經驗，愈是遊客區內的食肆，「撞牆」的機會就愈高 。
可能因為遊客區內人流暢旺，不愁沒有生意；加上旅客很少會重覆光顧同一間餐廳，因此這類食肆未必需要很多回頭客。再者如果是連鎖餐廳，廚師按本子辦事，也未必將食客放在心上，出現馬虎品質的機會就較高 。
相反，在住宅區內的食肆，尤其是廚師就是老闆的小店，主要做熟客生意，不是靠街客，出品通常會較為用心。
到日本大阪旅遊，住在距離繁鬧的大阪車站約十五分鐘步行路程。大阪站的食肆多如天上繁星，隨便進了一間居酒屋，可能為了要令客人多喝幾杯啤酒，串燒調味又濃又鹹，吃得半飽就打道回府，在住宿附近再戰下場 。
根據地圖標示，在距離住宿不遠處有一間評價很高的居酒屋，走到門前，仍心生懷疑是否已經抵達。
居酒屋在民宅的小巷，一點都不顯眼的招牌，推門而進，只有吧枱約十個位置，胡亂點了幾道菜，結果碟碟有驚喜。
第一次吃天婦羅炸雞，外頭並不是沾上炸粉，而是碎碎薄薄的海苔，雞塊外脆內軟，十分好味。第一次吃炭燒蓮藕，醃製過的蓮藕爽脆，表面充滿炭香，也是出色。
已經不是第一次，旅行期間在住宅區中找食肆，都有意外收穫。毫不起眼的小店往往都很用心，不必依旅遊書按圖索驥。