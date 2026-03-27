香港警方近日搗破一個本地洗黑錢集團，揭發罪犯以虛假招聘廣告為誘餌，誘騙求職者開立並出租「智方便」戶口，透過綁定的儲值支付工具清洗逾1.13億元黑錢。案件涉及25人、105宗詐騙。部分受害市民因貪圖微薄報酬或誤信假招聘，被騙交出帳戶資料，最終淪為洗錢工具，損害名譽與信用，並危及本港的金融安全與個人資料保障。

此案反映部分市民對數碼身分保護意識仍然不足，「智方便」是香港特區政府推出的網上身分認證平台，旨在便利市民辦理各類公共及私人服務。然而，不法分子常以虛假招聘或投資陷阱為誘餌，誘使市民出租或轉讓帳戶，藉此盜取登入權限及生物特徵，以升級儲值支付工具，提升轉帳限額，用作洗黑錢牟利。警方警告，出租或售賣「智方便」帳戶形同將個人網上數碼身分拱手相讓，罪犯可據此開立銀行戶口、申請貸款或從事跨境詐騙活動。若市民被控洗黑錢罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，後果嚴重，得不償失。