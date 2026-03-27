電影《再見UFO》因發行及疫情原因延映多年，近日終於上映，再次引起廣泛討論。故事講述不明飛行物體曾在華富邨上空出現。兩位目擊者其中一位是筆者認識多年的娛樂圈朋友Anita。她早年已接受過媒體訪問，今次為了筆者拍攝節目，她再次向公眾憶述當日情況。

她表示，當時是1985年的一個下午。「當日我放學後約六點半回到家，突然間天空風雲色變像打風一樣，我立即走到露台，架起防風膠板。當我抬頭那一刻，見到一隻灰灰黑黑龐大的物體在上空掠過，我已知是飛行物體。由於太震撼，我視線一直跟着它，它的底部仲會發出很多紅紅綠綠的光，但又不像電影裏看到的光柱。當這個物體經過上空後，我立即開門追出去，看它究竟飛到哪裏。但由於華翠樓是井字型設計，向上望應該會繼續看到它，不過它卻消失了，因它而起的巨風亦停止了。」據悉，Anita的媽媽當時亦在家煮飯，卻沒理會外面發生的事。同樣，在人口密集的華富邨，也沒有其他目擊者。