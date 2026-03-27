人的終點不過是兩個日子

每年都出走一次英國布萊頓，在這個美極的海邊城鎮寫作、行走、看海、等浪。那裡有一個小山丘上的墓園，是典型的歐洲式花園墳場，墓碑安放草地上，通常還有宗教雕塑，十字架等，四周是花是樹，還有樹林埗道，是我每次都會去探訪的秘密花園。

那天大清早便徒步前往，墓園幾乎沒有人。靜靜地踏在山丘小徑上，淡淡然跟亡魂、大樹和天使雕塑在一起。不知何來的感動哭了，像回到前世最安樂的地方，那終歸可以休息的累世釋懷感回來了。

細讀每塊墓碑，一生一死兩個日子，便總結了每個人的一生。有高齡走的，十多二十歲走的，幾歲走的，有夫妻合葬，一家人合葬。死後還要在一起，也許對很多人而言是重要的吧。