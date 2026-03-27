人的終點不過是兩個日子

每年都出走一次英國布萊頓，在這個美極的海邊城鎮寫作、行走、看海、等浪。那裡有一個小山丘上的墓園，是典型的歐洲式花園墳場，墓碑安放草地上，通常還有宗教雕塑，十字架等，四周是花是樹，還有樹林埗道，是我每次都會去探訪的秘密花園。
那天大清早便徒步前往，墓園幾乎沒有人。靜靜地踏在山丘小徑上，淡淡然跟亡魂、大樹和天使雕塑在一起。不知何來的感動哭了，像回到前世最安樂的地方，那終歸可以休息的累世釋懷感回來了。
細讀每塊墓碑，一生一死兩個日子，便總結了每個人的一生。有高齡走的，十多二十歲走的，幾歲走的，有夫妻合葬，一家人合葬。死後還要在一起，也許對很多人而言是重要的吧。
墓碑旁邊有椅子，讓人坐下來陪伴亡者。一個碑、一張椅，寂靜景致。這到底是一種怎樣的儀式或欲求？需要陪伴的，大概永遠是在世的人。
死亡不是西方人的忌諱，不少人是來散步，帶狗甚至坐下來閱讀的。很喜歡這份和死亡同在的安穩感。也只能在這種設計得安詳自然的園地上，才能給予生死共融的肅寂美。
有人像我一樣愛走墓地嗎？有甚麼比能安息更好？做人太累了。墓地是生死的結業場域，每個人終有一死，怕不來，最好能修煉同在和安然的心跡。孤獨地與死亡靠近是一種修行，當你對生活不安、對活著存疑、對死亡畏懼時，到美麗的墓園走走，讓死亡教曉你生命的本相，再執著、再欲求，終點也不過是兩個日子數行字，便沒甚麼大不了。