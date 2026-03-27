社交媒體時代的「有麝自然香」

上星期去了由貿發局舉辦的Marketing Pulse，由於我當日行程比較匆忙，只逗留了不到一個小時，卻有幸聽到亞朵集團創辦人王海軍的分享，獲益良多。

亞朵定位為生活方式品牌集團，業務涵蓋中高端酒店服務及睡眠產品的零售。王海軍於2012年創立亞朵，品牌理念源於他在雲南怒江亞朵村的一次旅行。當時，他在那裡體會到一種內心的安靜——並非虛無的寂寥，而是充實、被接納、與自我和解的平靜。他希望將這種真正放鬆的氛圍帶進城市，融入品牌靈魂，營造讓人身心安頓、人與人之間有溫度連結的體驗。