之前曾經談及在東京街頭亂逛找到一間神秘而令人驚艷的咖啡店，原是無心插柳找到的。為著撰寫專欄上網做資料搜尋，才發覺原來不少人曾特意慕名前去，但因其低調的入口，找了很久都找不到，差點要放棄——其實在旅程中，這些事也是常有發生的。

例如之前去首爾，去前一直心心念念想去當地寺廟參觀，但因為本來有事要做，不知道行程如何，因此沒有提早預約，只得作罷。沒想到最後一天終於有空閒時，一時興起就跑去恩平韓屋村玩了一整天，快要離開之際，突然在出口處看見一個指示牌往來路指，寫著「津寬寺」。一查看，發現距離網絡上寫的關門時間尚餘半小時，內心糾結著「假如去到應該關門了吧？」「都差不多到車站了，就不要沿途折返了？」但咬咬牙，還是決定轉身前往。