之前曾經談及在東京街頭亂逛找到一間神秘而令人驚艷的咖啡店，原是無心插柳找到的。為著撰寫專欄上網做資料搜尋，才發覺原來不少人曾特意慕名前去，但因其低調的入口，找了很久都找不到，差點要放棄——其實在旅程中，這些事也是常有發生的。
例如之前去首爾，去前一直心心念念想去當地寺廟參觀，但因為本來有事要做，不知道行程如何，因此沒有提早預約，只得作罷。沒想到最後一天終於有空閒時，一時興起就跑去恩平韓屋村玩了一整天，快要離開之際，突然在出口處看見一個指示牌往來路指，寫著「津寬寺」。一查看，發現距離網絡上寫的關門時間尚餘半小時，內心糾結著「假如去到應該關門了吧？」「都差不多到車站了，就不要沿途折返了？」但咬咬牙，還是決定轉身前往。
津寬寺位於北漢山腳下，原來是首爾四大名寺之一，擁有千年歷史，於高麗時代建造，環境非常清幽，讓人瞬間就放下內在防備和緊張，也驚喜於誤打誤撞就遇上了想去已久的寺廟。安心地放慢腳步，感受寺廟那讓人充滿平靜和祥和的氣息。走進大雄殿跟一位素未謀面的韓國姨姨一同靜坐做了一會兒冥想，原本紛亂的思緒漸漸平靜，一呼一吸之間，慢慢地找回自己的節奏；那些來時一直拼命想解開的東西，忽然就好像放下了不少，感覺輕鬆了很多。
人生有時就是這樣，眾裡尋他千百度，拼命想獲取的未必可得；但有時當你放下，回歸平靜時，無心插柳，驀然回首，卻發現其實答案早已在燈火闌珊處。