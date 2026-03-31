全力發展遊艇經濟 為香港注入新動力

一個開放、自由的社會，發展經濟時也應該採取多元策略，百花齊放。政府早前宣布計劃擴建香港仔避風塘，打造遊艇旅遊綜合發展區，提供約200個遊艇泊位，並附設餐飲、維修等配套，預計2031至2032年落成。政府發展遊艇經濟，為何選擇南區？因為南區擁有得天獨厚的條件——距離市區咫尺之遙，交通四通八達，加上海洋公園、赤柱、淺水灣等旅遊地標，絕對是發展高端遊艇旅遊的理想位置。進一步講，如果香港發展遊艇經濟，能夠吸引大灣區的遊艇高消費客群，更能促進兩地旅遊、經濟進一步融合。

香港作為亞洲最大遊艇進口市場，擁有1.25萬艘註冊遊樂船，具備堅實的產業基礎，業界估算，香港僅遊艇服務及貿易每年已可帶來逾45億元收益，將這產業基礎放眼大灣區，發展潛力更是不可估量。香港中華總商會預計，大灣區遊艇市場規模到2030年可達1,000億港元。內地有電商巨頭，已經察覺到當中商機，投入資源建設現代化智能遊艇製造基地，香港在這方面，亦要及時把握當中機遇。

在國家「十五五」規劃，明確支持大灣區海洋產業發展。筆者作為港區全國人大代表，過去一直在人大代表等層面，持續推動「粵港澳遊艇自由行」，未來亦會繼續進行相關倡議，包括開拓「一程多站」大灣區旅遊路線。試想像一下，現時來港的旅客，多數是由陸路、空路進港，如香港能開拓一條旅客從遊艇、海路來港消費的路線，最終受益的，還是不同地區的經濟。今次特區政府的計劃，南區是一個起點，筆者期望之後在香港其他地方，例如北部都會區、西貢也能提升遊艇設施，讓香港在海、陸、空都能夠全面吸納旅客，提振消費，惠及民生。