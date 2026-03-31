今日炒股不如慳稅！用「扣稅年金」穩賺1萬蚊純利

今日正值3月31日，不少香港打工仔都在瘋狂趕扣稅「尾班車」。最近我也被客戶和老友瘋狂追問：「Kathy，我要不要去買分『扣稅年金』？」

我的回答非常明確：要買，而且今日之內必須辦妥。大家平時買股票為賺5%、8%回報而猶豫半天，卻往往忽略最穩賺不賠的一筆錢——那就是合法慳落的稅。

所謂「扣稅年金為(QDAP)」，就是能幫你「強制儲蓄+合法慳稅」的王牌工具。存錢能當退休金，政府又會給你一筆實質的「扣稅優惠」。

同大家計條最實在的數：QDAP每年最高有6萬港元扣稅額。若你收入剛好達到最高17%稅階，買完今年實實在在能「慳返10,200港元」稅款！這1萬多蚊留給自己，去食餐好、買個靚袋，好好獎勵下辛苦一整年的自己！但請留意最嚴格的deadline：想賺盡本課稅年度的免稅額，開戶、過數及保單生效等程式，必須在今晚11點59分前全部完成。過了今晚，今年的免稅Quota就會正式清零，相關保費只能撥入下個年度計算。