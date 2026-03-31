近年香港出生率持續處於低位，幼稚園收生面臨前所未有的挑戰。其中在將軍澳調景嶺區的仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園卻以專業與愛心默默耕耘，在地區守護幼兒教育這片土壤。這所幼稚園今年迎來創校25周年銀禧校慶，以「銀河星空」為主題的慶典活動圓滿舉行，象徵學校如璀璨星辰，照亮一代又一代孩子的成長之路。

學校位於調景嶺，自2001年創立以來，已走過四分之一世紀。校慶當日，活動於幼稚園旁小廣場舉行，吸引眾多家長、街坊及嘉賓參與。小朋友們換上銀色太空人制服，在台上載歌載舞，表演充滿童真與活力，瞬間將現場化作一片歡樂星河。活動不僅別具心思，更意義深遠，寓意孩子們如太空探險家般，勇敢探索無限可能。