近年香港出生率持續處於低位，幼稚園收生面臨前所未有的挑戰。其中在將軍澳調景嶺區的仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園卻以專業與愛心默默耕耘，在地區守護幼兒教育這片土壤。這所幼稚園今年迎來創校25周年銀禧校慶，以「銀河星空」為主題的慶典活動圓滿舉行，象徵學校如璀璨星辰，照亮一代又一代孩子的成長之路。
學校位於調景嶺，自2001年創立以來，已走過四分之一世紀。校慶當日，活動於幼稚園旁小廣場舉行，吸引眾多家長、街坊及嘉賓參與。小朋友們換上銀色太空人制服，在台上載歌載舞，表演充滿童真與活力，瞬間將現場化作一片歡樂星河。活動不僅別具心思，更意義深遠，寓意孩子們如太空探險家般，勇敢探索無限可能。
校慶當日，創辦人鄧楊詠曼女士親臨現場，與大家聚舊合照，倍感溫馨。仁愛堂前主席張心瑜女士、立法會議員葉傲冬先生等嘉賓亦到場支持，為活動增添光彩。學校更特別向長期盡忠職守的工友頒發長期服務獎，感謝他們多年來的默默付出。
仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園一直秉持「孩子為本、以孩子為先」的理念，除了透過遊戲和活動幫助幼兒在多方面得到均衡的發展外，更以「劍橋英語」為基礎，融入遊戲與活動，提升幼兒英語能力，讓他們自信滿滿，順利銜接小學階段的學習。
25年銀禧，相信只是一個新起點，祝願仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園繼續發光發熱，照亮一代代幼兒的成長之路。