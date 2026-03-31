上星期日，我帶一批客人到啟德體育園，參加中樂團主辦「國際笙簧節」戶外音樂會。春風吹拂，大批樂手在園區草地合奏《千簧和鳴》，創世界紀錄。客人盛讚在啟德欣賞中樂開幕禮，是一次難忘文化體驗。啟德體育園成績卓越，開幕一年已獲《時代雜誌》評為「全球最佳旅遊勝地」，成為榜單唯一入選香港景點。門票銷量更高踞全球第三、亞洲第一，證明香港能辦好世界級盛事，體育園能拉動經濟，並創效益。

回望過去，不少重大基建規劃時都經歷爭議。啟德體育園曾被質疑選址效益；廣深港高鐵更因「一地兩檢」備受挑戰。然而通車後，西九龍站成為最繁忙口岸之一，便利無數兩地家庭與商務客，更加成為重要的旅遊樞紐，豐富你我大家的生活，高速看見神州大地之美！站內一地兩檢界線已經成為旅遊打卡點。事實證明，恐懼多源於對未知的抗拒和抹黑，而非理性分析。