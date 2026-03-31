特別鳴謝 IG@Sandytooooo

有些人會覺得，瑜伽能夠強身健體；有些人會覺得，瑜伽可以調節情緒；有些人會覺得，瑜伽提升靈魂強度。生活節奏急促的都市人，每天都與不同的指標搏鬥，不斷透支著我們的身體。

我們的身體，是心智與靈魂的家。家中整潔乾淨，固然神清氣爽。家中凌亂不堪，身心靈都容易出現問題。定期運動，就如整理家居一樣，過程未必舒適。但辛勞過後，必然迎來心曠神怡的結果。

現實中，人與人之間的相處，多多少少會夾雜謊言，也會有一些計算。但在做瑜伽的過程，身體的反應是最真實的。哪條肌肉乏力、哪個關節太緊，我們都只能誠實面對，坦然接受身體的限制。