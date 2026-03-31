特別鳴謝 IG@Sandytooooo
有些人會覺得，瑜伽能夠強身健體；有些人會覺得，瑜伽可以調節情緒；有些人會覺得，瑜伽提升靈魂強度。生活節奏急促的都市人，每天都與不同的指標搏鬥，不斷透支著我們的身體。
我們的身體，是心智與靈魂的家。家中整潔乾淨，固然神清氣爽。家中凌亂不堪，身心靈都容易出現問題。定期運動，就如整理家居一樣，過程未必舒適。但辛勞過後，必然迎來心曠神怡的結果。
現實中，人與人之間的相處，多多少少會夾雜謊言，也會有一些計算。但在做瑜伽的過程，身體的反應是最真實的。哪條肌肉乏力、哪個關節太緊，我們都只能誠實面對，坦然接受身體的限制。
待人以情，待己以誠。瑜伽，可以自學，但要冒受傷風險。與此同時，我們也可以由導師的指導下去學習。遇上適合的導師，和一班運動伙伴，是一種幸運。每一位志趣相投的伙伴，都是貴人。
貴人，是生命中極重要的資源，輕則互相鼓勵支持，重則與你共度時艱。平庸的人只會著眼於短期利益，消耗對方。優秀的人會努力地與貴人連結，共創價值。同時我們參與運動時所抱著的心態，反映格局高低。一般人運動，主要著重訓練身體質素。優秀的人運動，更著重心靈意志的鍛煉。很多人經歷樽頸時，會迴避問題。但當有優秀伙伴陪同時，突破往往在彈指之間。
在成長的過程中，表面上擁有多少是成功的指標。瑜伽的終極奧義，是讓我們在追名逐利的過程中，找回自己的初心和卸載不必要的包袱。人生真正的得著，就是放下。