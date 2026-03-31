《進擊的巨人》聯手潮牌Saint Mxxxxxx出T恤

嘩，《進擊的巨人》嘅collabs完全停不了，最新一役係跟潮到爆炸潮牌Saint Mxxxxxx(Saint Michael)合作推出一款T恤。合作款T恤以電視動畫影集《進擊的巨人：最終季》第四季的代表性視覺圖為設計靈感。
作品中令人印象深刻的一幕，被印製成T恤正面的大幅圖案，T恤正面以Eren詭魅的始祖巨人形態大幅鋪陳，並呈現Mikasa與Armin於「道路之樹」前與其及一名神秘人物對峙的關鍵畫面。這個設計是設計師從最初的概念階段就想融入其中，最終的輪廓巧妙地將Saint Mxxxxxx的復古風格，與動畫的敘事風格融合在一起。
為了展現動畫的世界觀，品牌運用了前所未有的多色印花技術，忠實地再現原畫中細膩的漸層和明暗變化。此外，在保留色彩的前提下，還採用了復古處理工藝，使服裝呈現出更加精緻細膩的質感。
《進擊的巨人》x Saint Mxxxxxx聯名T恤將於3月30日起在日本Saint Mxxxxxx官網https://saintmxxxxxxclothing.com/ 發售，相信又係一出即斷，喺潮流拍賣二手網相見啦。
Saint Mxxxxxx，又名Saint Michael或Saint Mx6，是由日本設計師細川雄太(Yuta Hosokawa)和洛杉磯藝術家Cali Thornhill DeWitt於2020年創立的品牌。細川雄太以其再生材料品牌Readymade而聞名，而DeWitt則參與過多個藝術和時尚項目，其中最引人注目的是為Kanye West的「The Life of Pablo」巡迴演唱會設計週邊商品。T恤採用褪色印花工藝，賦予設計復古感。圖案經過特殊處理，使其永不褪色。