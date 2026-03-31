《進擊的巨人》聯手潮牌Saint Mxxxxxx出T恤

嘩，《進擊的巨人》嘅collabs完全停不了，最新一役係跟潮到爆炸潮牌Saint Mxxxxxx(Saint Michael)合作推出一款T恤。合作款T恤以電視動畫影集《進擊的巨人：最終季》第四季的代表性視覺圖為設計靈感。

作品中令人印象深刻的一幕，被印製成T恤正面的大幅圖案，T恤正面以Eren詭魅的始祖巨人形態大幅鋪陳，並呈現Mikasa與Armin於「道路之樹」前與其及一名神秘人物對峙的關鍵畫面。這個設計是設計師從最初的概念階段就想融入其中，最終的輪廓巧妙地將Saint Mxxxxxx的復古風格，與動畫的敘事風格融合在一起。