本地最「有企圖心」和「有心」運動綜藝《足球女將2》

跟很多男性觀眾一樣，最初也只是為了𥄫女而觀賞《足球女將》，後來卻看到熱淚盈眶，第二季尤甚。雖然她們沒有像《海賊王》一樣對著大海背向觀眾高舉拳頭大喝，也沒有像《男兒當入樽》一樣流川最後傳球給櫻木Buzzer Beat射入後情不自禁give five，但《足球女將2》那份熱血激昂的情緒，確實比日本王道運動漫畫更熱血更激盪人心。





如果你以為《足球女將2》只是一部純粹只sell靚女的無腦作品，你將會錯過一部非常「有企圖心」和「有心」的作品。企圖心來自節目組從day 1開始的藍圖：男觀眾喜歡看美女是肯定的，但更想看她們的成長。這群美貌與運動細胞並重(大部分)的本地女生當中，不少本身已是知名的youtuber及KOL。節目組希望透過這群女生參加電視節目，讓她們在約半年時間內全程投入足球，從而讓觀眾看到她們的付出。她們只要稍微懶惰、缺席、或在鏡頭前擺出一副「我不想努力」的樣子，觀眾會立即看見，從而產生負面觀感，就算平時的IG、youtube有多少萬個follower，只要稍一不慎或不夠努力，過去累積的人氣聲望便很容易付諸流水。

因此加入螢花便成為一場人格賭博，節目組希望藉著她們本來的人氣令節目更吸引，但同時也希望觀眾看到她們的成長。成長過程才是最能夠勾住觀眾的元素；如果過程不甚了了，參加者沒有投入和努力，不單止節目不好看，連參加者本身的形象也會受到傷害。當然，如今我們可以看到螢火每一位隊員都是鼓足幹勁地參與其中，讓作為觀眾的我們看到她們的極速成長。

《足球女將2》厲害之處是第二季找來更多高手加入，不單令整體水平提高，訓練時也可以提供比第一季更高階的內容，從技術到體能到陣式調動都更專業，令觀眾不用重複看上季「初生之犢」的成長印記，球員跟節目跟觀眾齊齊升呢，比賽也更激烈，全部埋牙肉搏硬橋硬馬真功夫，觀賞層次更上層樓。最後又是回到成長元素，因為第二季高強度隊員的加入，逼使第一季成員不得不加緊訓練，令自己不致於落後於人，甚至形成正選後備上陣的激烈競爭。大家熟悉的舊隊員到底會否被逼成為後備、失去出場機會，成為第二季其中一個核心話題。





最好有第三季 我要睇阿Faye 新一季的成員當然成為了觀眾們最大焦點：手球港隊代表Momo現役手球甲一球員，體能出眾，但亦坦言足球訓練的強度出乎意料；健身KOL寶兒IG粉絲超過15.2萬，擁有專業體能訓練背景，性格率直不造作；閃避球港隊代表Wingsum，以好勝心強和反應敏捷見稱，為球隊帶來年輕活力，很喜歡她偶像外表下的認真、不掩飾、不服氣；圓網球港隊代表旨晴，代表香港出戰實力備受肯定，是最專注和認真的球員之一；曾是區隊球員現職護士的恩欣，擁有足球與護理雙重背景，不張揚外露默默耕耘努力。

個人最在意(鍾意就鍾意啦)是前港隊代表阿Faye，她有一份兵來將擋的無畏無懼，那份無懼來自她從小開始的身經百戰，甚至有一份在街場磨練出的歷練，彷彿不論男女老幼，小至「小學雞」大至耆英都做過她的隊友或對手。街場打法就是不惜身，也因此看到第五集後得知她身受重傷的我，心情(和她一樣)即時墮入谷底，甚至賭氣曾有一份想「棄番」的衝動(當然最後沒有)。祝願阿Faye早日康復，跟隊友一起踢終極一戰。最好有第三季，我要睇阿Faye。











重傷後再投入自己最喜愛的運動、想重拾過往的自信和狀態一點也不容易。另一位希望重拾昔日榮光的是表妹Mona，前浸大女足成員，曾奪大專盃冠軍，但原來過往的教練不喜歡她，不讓她上場，甚至勸退她不要再踢波(可能當時出於善意，但明顯傷害了Mona的心靈，如今成為她的反面動力)。節目早段的表妹明顯未找到狀態，而且很害怕受傷。自己也曾經是過來人，以前打籃球和越野跑校隊的我同樣傷膝又傷腰，康復後害怕身體碰撞，一直只打「衛生波」。表妹不同，她真的勇敢面對並克服了自己的最大弱點。平時講「爛Gag」搞笑的人一般都很善於掩飾自己的弱點與不快樂，她卻一次過把這兩大項公諸於世。節目事小，表妹的自我成長事大，那一集我看得淚崩。



一直有在IG add靚女KOL，Vian是其中一位。手長腳長臉細細，賞心悅目，說是世界級top model也不為過。最初以為她是「花瓶擔當」，以為她一句努力只是隨口說說(靚女總易給人不用努力的誤解)，後來看到她身體條件極優加上天資聰穎，並且配合努力身體力行，讓她真的爭取到正選前鋒一職。有點像櫻木所說的「天才是1%的天分，再加上99%的努力」，當然大家有目共睹Vian的努力並不止1%，訓練途中更忽然倒下，雙手完全沒有防備動作，大概是腦部瞬間貧血「斷片」，有時間還是做個身體檢查為妙。

還有太多令人深刻的球員：凱程的投入和率真，看到她甘願為球隊放棄個人喜好而肩負起責任(我不守龍門，誰守)便「起雞皮」，她的手力和腳力也驚人地有記憶點。最近她IG發了一張大腳開球相，雙腳同時離地，相信很多男士波友窮一生也未必做過如此完美的定點球動作；樂琳不用說，如此專注、得體，彷彿場內場外沒有缺點；家訪那集看到哥哥口硬心軟地呵護妹妹，沒有好的家教，便沒有如此討人喜愛的一對兄妹；旨晴為了解圍嚴重受傷撞爆頭，但下集已見她復操，盡顯運動員專業精神。舊隊員依然吸引，每次看到Ocean如狼似虎地追波也讓人非常興奮，是前鋒狩捕獵物的觸覺：「個波係我㗎！」；NB本來已如此強大也能繼續進步，不是技術上而是心態上，如何跟技術水平未及自己所想的隊友一起踢波是她的課題，而她也成功認清和調整自己；Muji是另一位讓我看得眼紅紅的隊員，她正是在編審安排一群高手加盟下第二季被被邊緣化的隊員，如何在技術不足的情況下繼續孜孜不倦，是讓大眾最感心的環節，畢竟天才很少，我們哪個不是凡人？





除了企圖心，《足球女將2》還很有心。第一集尾段，鏡頭影著去年香港女子足球隊長陳詠詩在球迷見證下將臂章交予新隊長馬澤純，並提及同年五月「亞洲女子足球之母」陳瑤琴逝世，她於1965年創辦香港女子足球總會。最近跟一位同行友人跑步，我跟他都很喜歡看《足球女將2》，我提及了ViuTV另一位導演Mike導的綜藝同樣好看。同行友人想了一想，說：「Mike導的綜藝沿自他的自肥，好看來自他本人的世界很有趣；《足球女將2》則是很有心很用力地推廣和成全他人。」第一集最後的key up：「願其(陳瑤琴)精神長存，激勵每位女子足球員繼續前進。」《足球女將2》三位導演梁文禮、何禮晴、羅儉宜跟整個製作團隊，帶領著螢火的每位隊員做到了。約20位本地美女，從運動員、藝員、偶像到KOL，由她們組成的成長片段，在撇除過往電視台流水作業的計算和鹽花以外，盛載了很多真誠的對話與畫面、汗水與淚水，成為香港近年以來最出色、最令人動容的綜藝運動節目。



