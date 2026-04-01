聽聽孩子「沒說出口」的話

孩子的心思有時就像一本沒有文字的書，需要我們用心去「讀」。
別看童童現在很乖巧，小時候的她絕對是一個小麻煩！還記得小時候的她總是發脾氣，甚至有次因她還未完成功課，便把沉重的膠紙座擲向已完成功課、正在看書的謙謙！我忍著怒氣提醒她時，犯錯的她更想打我，我真的很愕然。
後來我才意識到，她的「壞脾氣」其實是一種不懂表達自己想法和感受的「求救訊號」。我沒有偏袒她的意思，但表達能力弱、自信心也不足的她，未能用正確的方法解決事情和處理感受，小小的腦袋早已超載。她不是在針對哥哥，也不是要發脾氣，她的行為只是在「說」：「我很不安，不知道該怎麼辦。」
如果我們靜下心來，把這場風暴看作「摩斯密碼」，或許會發現，那些發脾氣的每一幕，真正想表達的根本不是不滿，而是：「媽媽，我現在很累、很沒信心，我需要你接納這個不懂怎麼處理，也不夠好的我。」
心理學上有個著名的「冰山理論」。孩子表現出來的行為——哭鬧、頂嘴、摔東西、甚至是沉默不語——都只是露出水面的冰山一角。而隱藏在水面下的，是他們「沒說出口」的需求、恐懼、挫折與無助。由於負責理性控制的大腦前額葉尚未發育完全，當情緒來襲時，他們不懂表達，只能用「不當行為」來代替「語言表達」。
當然，我不會任由孩子亂發脾氣，「愛孩子」與「溺愛孩子」是截然不同的概念。但在處理行為之前，你能聽見孩子「沒說出口」的需要嗎？