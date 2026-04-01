聽聽孩子「沒說出口」的話

面對孩子的情緒冰山，你看見的是水面上的憤怒行為，還是水面下的脆弱和對接納的渴求？

孩子的心思有時就像一本沒有文字的書，需要我們用心去「讀」。

別看童童現在很乖巧，小時候的她絕對是一個小麻煩！還記得小時候的她總是發脾氣，甚至有次因她還未完成功課，便把沉重的膠紙座擲向已完成功課、正在看書的謙謙！我忍著怒氣提醒她時，犯錯的她更想打我，我真的很愕然。

後來我才意識到，她的「壞脾氣」其實是一種不懂表達自己想法和感受的「求救訊號」。我沒有偏袒她的意思，但表達能力弱、自信心也不足的她，未能用正確的方法解決事情和處理感受，小小的腦袋早已超載。她不是在針對哥哥，也不是要發脾氣，她的行為只是在「說」：「我很不安，不知道該怎麼辦。」