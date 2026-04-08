80年代電玩情懷滿溢 讓彩蛋騎劫故事 《超級瑪利歐銀河大電影》

如今很多創作者成長於80年代，因此也對同樣於80年代成長的屁孩感受特別深。那是1985年，世界上第一部真正全球性入屋的遊戲主機紅白機誕生，伴隨著一款橫向捲軸遊戲，一位穿著紅色吊帶褲、留鬍子的水管工大叔，在一片藍天白雲、綠色水管與紅色磚頭中徐徐前行，然後一晃眼就是40年，也變得跟瑪利歐同樣是大叔的我，第二次走入戲院看《超級瑪利歐銀河大電影》，看瑪利歐當大電影主角。





要將一款動作遊戲的主角變成長達90分鐘以上的故事並不容易，雖然瑪利歐及一眾角色有一定的性格設定，但說到底其實也是動作遊戲。故事架構就是最直線的主角救公主，在一個忠奸分明的角色之間撰寫一個扣人心弦的故事，很考驗編劇對遊戲的認識以及自身的聯想力。2023年第一集《超級瑪利歐兄弟大電影》成功做到了，從瑪利歐和他的雙胞胎弟弟路易吉在地下維修一條主水管時意外被傳送進一條神秘管道，誤入了一個充滿魔法的蘑菇王國，路易吉被大壞蛋boss庫巴捉走，瑪利歐遂與碧姬公主、奇諾比奧結伴同行，找上大金剛咚奇剛協助，共同對抗企圖征服世界並強娶碧姬公主的庫巴。電影成功在全球贏得13.6億美元票房，創下動畫電影全球首映最高紀錄，電影的視覺效果、遊戲元素還原度與配音表現，都令作為老玩家的我看得眼濕濕。能夠看到30多年到現在一直念茲在茲的角色躍登大銀幕，完成一個充滿動感又完整的神奇之旅，怎不教人感動。





但同一趟神奇之旅再走下去會不會同樣神奇呢？如今的ACG改編大電影已經不是甚麼新鮮事，甚至可以說已經發展得有點過分圓熟，當市場學統治了創作、統治了世界，如今的動漫改編電影都計算得過於精準、過於厲害，深知我們這群骨灰級電玩老玩家熱愛懷舊，便用鋪天蓋地的方式，將懷舊元素以彩蛋形式塞得滿滿，比第一集更加密集、更加豐富，五光十色多到幾乎要溢出來，儼如一道超級無敵的走馬燈。

然而，那種懷舊感又帶點像：一位天才少年廚師，研讀了大量文獻，徹底瞭解上一代的社會文化與歷史脈絡，掌握了廣東人的飲茶文化，然後依樣畫葫蘆，推出推車仔、寫點心紙、一盅兩件，甚至給你端上的灌湯餃比舊時更加足料。可是，如果你是上一代人，嚐起來總覺得有些微差別——蓮香樓依然叫做蓮香樓，但已經不是從前的那個蓮香樓了。

最愛也最可惜的庫巴

但請別誤會，這頓盛宴依然是盛宴，「五光十色多到滿瀉，超級無敵走馬燈」絕非易事。單是欣賞他們如何費盡心思，將各種彩蛋串聯在一起，已非常值得入場觀看。此外，如今的公主們都非常能打，其模板儼如李小龍加上《廿二世紀殺人網絡》的Neo。還有，不知是否我的錯覺，那些公主的面容好像變得尖削了，有點像《獵魔女團》的風格，很難不令人聯想韓國女團——又是另一市場學的計算。





全片個人最愛的角色是庫巴，最可惜的也是庫巴。在續作中他不再是單純等待被瑪利歐打敗的魔王，而是一個有著傲嬌性格的角色：從最初一個脾氣火爆但有時又會展現可愛一面的複雜角色，到後來透露對碧姬公主單戀的痴心一片，到最後也是最關鍵的：一個疼愛兒子、為了父子團聚不惜一切的父親。庫巴這個角色的性格轉折「危險性」與「內心掙扎」並存，矛盾且豐富，其中父子關係本可在情感描寫上大造文章，可惜捉到鹿卻未能脫角，有好的題材卻未能充分發揮。



觀影過程中最開心的，是能與兩位昔日遊戲雜誌的戰友並肩而坐，一起欣賞這部電影。一位是《GAME STATION》的總編輯神武，一位是《GZONE》的主編亞里斯，而我則是曾在兩本雜誌工作的牆頭草。能夠與同代、同行的好友(前上司)在數十年後坐在一起，觀賞我們童年時共同迷戀過的遊戲角色躍登大銀幕，一起在戲院中為裡頭的彩蛋驚嘆不已。這份情懷，不用市場學專家分析也知道，情感滿溢、機會難逢，無論如何也要拍張照片，好好紀念這一刻。過往曾經心愛的兒時玩時諸過一齣電影將同路人集合起來，相信也是《超級瑪利歐銀河大電影》創作者的一大功德。