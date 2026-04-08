上星期和大家分享過，可以試著聽聽孩子沒說出口的「話」。孩子外顯的情緒和脾氣，往往只是「情緒冰山」的一角，內心那些沒說出口的呼喊，才是我們最需要處理的真實需求。 當了老師二十年，當母親也快十七年，經歷過不少風暴。「硬碰硬」指責、急於「講道理」分析事情，或是立刻「問原因」尋求解決方法，往往只會換來爭執、更深的沉默，或是左耳入、右耳出。當雙方都處於當機狀態，心急只會火上加油。有時候無聲勝有聲，不如讓彼此先暫停一分鐘吧！

不帶指責或批評，先處理心情，再處理事情。很多時候，孩子那些帶刺的行為，其實是情感脆弱時的自我防禦機制。作為成年人的我們，不也是這樣嗎？唯有當感到安全和被理解時，冰山下的真實情緒才會慢慢浮現、被梳理。 謙謙、童童還小時，我會蹲下來與他們平視，讓他們感到被重視，也能看見彼此眼中的愛意。現在他們長大了，犯錯時若直接對視反而像「審犯」。於是我們試著改為「肩並肩」坐著，先安靜一下，親密之餘也為彼此保留喘息空間。

我很喜歡這句話：「愛，是在他們最不可愛的時候，依然選擇擁抱。」要愛可愛的人很容易，但孩子行為最失控的時候，正是他們最需要你的時候。再次強調，這絕不是縱容不當行為！只是在糾正之前，要先讓孩子感到被愛，他們才會樂意與我們並肩解決問題。 下次面對孩子的脾氣，不妨先按下暫停鍵，戴上「翻譯耳機」，或許你會接收到截然不同的訊息。