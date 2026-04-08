發生戰爭 X 發債戰略

面對戰爭等外部衝突，香港採用「以時間換空間」的發債戰略為長遠布局。隨著北部都會區等大型工程上馬，預計未來數年基本工程開支將增至年均約1,200億港元。政府適度舉債，將未來收益投入當前項目，實在刻不容緩。單靠傳統收入(如地價)難以支撐龐大基建開支，目前地價處於低水平，未來兩、三年未必具備大幅提高的條件。政府計劃提高「基礎建設債券」及「可持續債券」的借款上限，確保北都及其他工程有穩定資金來源，是明智之舉。「北都」屬跨周期長遠投資，若單靠盈餘支付將對庫房構成巨大壓力；發債正好解決「時間錯配」，確保項目進度不受公共財政制約，早日惠及民生。這更是將「北都」包裝成符合國際口味的金融產品，吸引全球資本共同投資未來。