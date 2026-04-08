發生戰爭 X 發債戰略

面對戰爭等外部衝突，香港採用「以時間換空間」的發債戰略為長遠布局。隨著北部都會區等大型工程上馬，預計未來數年基本工程開支將增至年均約1,200億港元。政府適度舉債，將未來收益投入當前項目，實在刻不容緩。單靠傳統收入(如地價)難以支撐龐大基建開支，目前地價處於低水平，未來兩、三年未必具備大幅提高的條件。政府計劃提高「基礎建設債券」及「可持續債券」的借款上限，確保北都及其他工程有穩定資金來源，是明智之舉。「北都」屬跨周期長遠投資，若單靠盈餘支付將對庫房構成巨大壓力；發債正好解決「時間錯配」，確保項目進度不受公共財政制約，早日惠及民生。這更是將「北都」包裝成符合國際口味的金融產品，吸引全球資本共同投資未來。
近期中東衝突為全球帶來災難性影響，包括能源市場震盪、供應鏈中斷、通脹升溫、股債避險拋售，以及央行貨幣政策重新定價等。這不僅是區域事件，更直接影響能源安全、通脹預期、貨幣政策、金融穩定及貿易秩序。
香港政府必須做好風險管理，審慎評估金價、油價及貿易成本連鎖反應，確保金融穩定。香港維持發債計劃底氣，在於其穩健財政狀況，如債務佔GDP比率低於多數先進經濟體。事實上，地緣政治不確定性下，國際資金為尋求「安全港」，預計將隨戰火流入香港。這些資金流向能支撐港元流動性，並為政府債券創造潛在需求。戰爭主要透過增加市場波動，間接影響發債環境，但憑藉穩健財政、清晰戰略及金融體系抗震能力，香港按計劃推進融資，將進一步鞏固國際市場對其金融體系韌性的信心。