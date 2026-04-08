新疆香港經貿潛力有待加強

近年新疆成為港人旅行熱點，雪季剛過去，筆者身邊有滑雪發燒友歸來，大讚新疆可可托海是國內滑雪場的天花板。筆者不諳滑雪，但去年以港區全國人大身份赴新疆考察，走進新疆國際大巴扎、喀什古城、伊寧市六星街等等，看到當地政府大花資源，把古城原來的歷史風貌保存下來時，景致令人印象深刻。

雖然在地理位置上，新疆與香港相距甚遠，但原來雙方經貿關係頗為密切。香港長期是新疆最大的外資來源地和重要貿易夥伴。過去多年，香港對新疆投資佔新疆實際利用外資金額的超過50%，即是新疆每兩元外資，就有一元來自港企。同時，新疆企業對外投資中，對香港的非金融類投資佔比亦接近四成，反映香港既是新疆「引進來」的重要來源，也是其「走出去」的首選地之一，這種雙向的資本流動，為未來更具深度的貿易與產業合作打下基礎。