百年古蹟讓學生珍惜涓滴

東江水自1965年起穩定輸港前，香港因缺乏天然湖泊、降雨不均及人口急增，曾多次面對嚴重水荒。市民須輪流排隊「撲水」，甚至每日只供水數小時的日子，成為老一輩的深刻集體回憶。那段艱難歲月，讓人深刻體會到清潔食水絕非理所當然。
香港的水務古蹟資源豐富，其中獲評為一級歷史建築的前深水埗配水庫，經修復後已開放予公眾參觀。而好友香港曼克頓扶輪社社長何民傑博士，近日帶領近三十名來自獅子會蔣麗瓊中學的師生到訪該古蹟。活動當日，水務署人員提供專業講解，介紹供水系統的演變及建築特色；何博士更在配水庫內帶領同學進行簡單的呼吸練習，引導大家閉上眼睛，想像數十年前此處滿載清澈食水的情景，從而體會古蹟背後的城市發展軌跡，以及水資源的珍貴。
是次活動以古蹟為媒介，推動生命教育。何民傑社長指出，古蹟能貫穿「天、人、物、我」四個維度：透過參觀，不僅了解香港供水從地下水、水塘，再到東江水的歷史轉變，更能體悟水的生命循環——它從源頭匯聚、經歷淨化與儲存、最終滋養萬物，亦提醒我們資源有限。當同學置身於莊嚴的拱頂空間，感受昔日「滿水」的景象時，自然會生出對每一滴水的珍惜之心。今天打開水龍頭的便利，正是前人努力與歷史累積的成果。
香港曼克頓扶輪社將繼續舉辦類似的古蹟參觀活動，期望透過這些隱世瑰寶，讓更多市民尤其是年輕一代，從歷史中汲取智慧、學習感恩，並理解城市演變的軌跡。