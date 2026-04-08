百年古蹟讓學生珍惜涓滴

東江水自1965年起穩定輸港前，香港因缺乏天然湖泊、降雨不均及人口急增，曾多次面對嚴重水荒。市民須輪流排隊「撲水」，甚至每日只供水數小時的日子，成為老一輩的深刻集體回憶。那段艱難歲月，讓人深刻體會到清潔食水絕非理所當然。

香港的水務古蹟資源豐富，其中獲評為一級歷史建築的前深水埗配水庫，經修復後已開放予公眾參觀。而好友香港曼克頓扶輪社社長何民傑博士，近日帶領近三十名來自獅子會蔣麗瓊中學的師生到訪該古蹟。活動當日，水務署人員提供專業講解，介紹供水系統的演變及建築特色；何博士更在配水庫內帶領同學進行簡單的呼吸練習，引導大家閉上眼睛，想像數十年前此處滿載清澈食水的情景，從而體會古蹟背後的城市發展軌跡，以及水資源的珍貴。