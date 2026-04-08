「負責任」令你無法升職？！

在職場打拼多年，你做得比誰都多、比誰都累，卻在每一次晉升名單公佈時，看著那些似乎「沒你忙」的人拾級而上。

我想告訴你一個雖然殘忍、卻能讓你受用終身的真相：你之所以無法進入管理層，或許正是因為你「太負責任」了。

「教人太煩了，自己做還比較快。」這句話背後，是一種對即時成就感的依賴。我們習慣透過親力親為來換取上司的讚賞與自我價值的肯定。但這種「好員工」的特質，往往是成為「管理層」的死穴。步入職場的中場，你該學會的不是如何把事情做完，而是如何讓團隊做強。帶領團隊是瑣碎且挫折的，你要忍受下屬初期的笨拙、承擔他們犯錯的風險，過程確實令人焦慮。如果你因為害怕麻煩而選擇事必躬親，你終究只是一個高級打工仔，而非一位能帶兵打仗、具備布局思維的將軍。