調整內在頻率 找回心安

每天明明身體在動、在走路和上班，然而靈魂卻像跟不上節拍。頻率亂了，看甚麼都不順、遇甚麼都煩心。身心靈的平衡，從來不是硬撐、不是強迫自己要正能量，而是學會調整內在頻率。

調頻就像收音機對準頻道才能聽到清晰聲音，我們的情緒、思維、狀態，也需要調校，才能遠離雜訊，回到舒適、穩定、順遂的節奏。

先停看清楚頻率亂在哪？

很多人一不舒服就急著「趕走壞情緒」，卻從來沒問過自己，我現在的頻率狀態是甚麼？是焦慮、抱怨、恐懼，疲憊、壓抑、無力？