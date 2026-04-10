調整內在頻率 找回心安

每天明明身體在動、在走路和上班，然而靈魂卻像跟不上節拍。頻率亂了，看甚麼都不順、遇甚麼都煩心。身心靈的平衡，從來不是硬撐、不是強迫自己要正能量，而是學會調整內在頻率。
調頻就像收音機對準頻道才能聽到清晰聲音，我們的情緒、思維、狀態，也需要調校，才能遠離雜訊，回到舒適、穩定、順遂的節奏。
先停看清楚頻率亂在哪？
很多人一不舒服就急著「趕走壞情緒」，卻從來沒問過自己，我現在的頻率狀態是甚麼？是焦慮、抱怨、恐懼，疲憊、壓抑、無力？
調頻的第一步，不是改變，而是覺察。停下動作，與內在對話：
我現在身體哪裡最緊？(胸口悶？肩頸硬？頭漲？)
我心裡最強的情緒是甚麼？
我正在想甚麼重複的負面念頭？
用不批判、不責怪，只是看見。當你看見自己的頻率，就已經有機會脫離混亂。
簡單方法 隨時調回穩定頻率
1. 呼吸調頻：最快把心拉回當下
只要呼吸穩，頻率就慢慢回來。用4秒吸氣，6秒呼氣，刺激副交感神經，來回1至2分鐘。呼氣比吸氣長，能直接安撫神經，把慌亂的頻率，拉回平靜。
2. 斷捨離：減少外在頻率干擾
我們的頻率很容易被外界帶走：負面新聞、抱怨的人、無止境的資訊、別人的期待。調頻，就是學會設立邊界，你不需要迎合所有人的頻率，你只需要照顧好自己的。
3. 小事養頻率：用日常把狀態穩住
頻率不是一調就永遠不變，它需要日常保養。每天調頻：
曬太陽、到大自然，接大地氣
感恩冥想