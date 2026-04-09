香港是全球最長壽的地區，女性平均壽命88.7歲，男性83.3歲。預計到2043年，每三名港人之中就有一位65歲以上長者。長壽是福氣，但安老床位遠遠追不上輪候數目——這個問題，已經刻不容緩。
大開眼界的「養老度假村」
最近我跟隨全球500強企業——泰康保險集團，參觀了他們在深圳大鵬新區的安老設施——泰康之家．鵬園，真是大開眼界。
以往對內地院舍的印象可能是「床位緊張、環境一般」，但鵬園更像一座「養老度假村」。園區環境清幽，長者可以入住獨立單位，內設會所式食堂、健身室、卡拉OK、游泳池、興趣班、圖書館等休閒娛樂設施。這不是傳統意義上的「老人院」，而是一個讓長者繼續活躍、社交、學習、享受生活的地方。原來該集團已在大灣區布局了高品質養老社區網絡，並以「一個社區、一家醫院」的醫養融合模式，提供持續照料服務。最近，泰康更與香港專注活齡規劃的婦女團體「詠翔」合作，舉辦「鵬園」考察團，讓更多港人親身體驗跨境養老的實況。
其實，現時跨境養老福利是可攜的，醫療有保障。特區政府推出的「廣東計劃」，讓移居廣東或福建的長者可以繼續領取高齡津貼，直接匯入內地銀行戶口。該計劃參與的廣東院舍已大幅增加到24家，覆蓋大灣區8個城市，更提供長達6個月的試住期，讓長者可以先體驗、後決定。
在香港住私營安老院，月租過萬元只能蝸居一隅；在廣東省，同樣預算已經可以租一個寬敞的獨立單位，享受更優質的生活空間和服務。
活齡規劃，不是「等老」，而是「規劃如何活得更好」。退休後的二三十年，我們可以繼續參與社會、保持健康、追求夢想。而跨境養老，正是實現活齡規劃的一條可行之路。
安老是有選擇的。在剛過去的復活節假期，明報與展覽集團舉辦的「智識享退休」博覽會，三天吸引近十萬人次入場，反映市場對優質退休生活資訊的需求愈趨熱切。政府、保險機構、慈善團體正合力搭建更多平台，讓長者能夠健康、精彩、無憂無慮地度過人生下半場。
活齡規劃不是等老，而是規劃如何活得更好。跨境養老，是實現精彩下半場的一條可行出路。長者，有得揀。