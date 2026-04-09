香港是全球最長壽的地區，女性平均壽命88.7歲，男性83.3歲。預計到2043年，每三名港人之中就有一位65歲以上長者。長壽是福氣，但安老床位遠遠追不上輪候數目——這個問題，已經刻不容緩。

大開眼界的「養老度假村」

最近我跟隨全球500強企業——泰康保險集團，參觀了他們在深圳大鵬新區的安老設施——泰康之家．鵬園，真是大開眼界。

以往對內地院舍的印象可能是「床位緊張、環境一般」，但鵬園更像一座「養老度假村」。園區環境清幽，長者可以入住獨立單位，內設會所式食堂、健身室、卡拉OK、游泳池、興趣班、圖書館等休閒娛樂設施。這不是傳統意義上的「老人院」，而是一個讓長者繼續活躍、社交、學習、享受生活的地方。原來該集團已在大灣區布局了高品質養老社區網絡，並以「一個社區、一家醫院」的醫養融合模式，提供持續照料服務。最近，泰康更與香港專注活齡規劃的婦女團體「詠翔」合作，舉辦「鵬園」考察團，讓更多港人親身體驗跨境養老的實況。