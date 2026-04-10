在大阪車站附近，遠遠便能望見一座輪廓獨特，充滿未來感的建築：梅田藍天大廈(Umeda Sky Building，圖2)。兩座高樓並肩而立，頂樓以懸在半空的庭園展望台相連(圖1)，彷彿把天空輕輕托住。整個庭園平台是在地面完成組裝建築後，再緩緩吊升至頂端，工程十分不簡單。

坐升降電梯直達35樓，再轉乘扶手電梯通往39樓，透明的結構讓人彷彿穿越空氣，進入時光機穿上高空的感覺，再從展望台看整座的建築，線條交錯，視覺震撼。不過，我原本並沒有打算登高觀光，反而目的地是藏身於大廈之中的「天空美術館」。購票時順勢加購參觀建築的套票，像是無心插柳。

「天空美術館」收藏日本畫家絹谷幸二(Koji Kinutani)的作品，這位生於奈良的畫家，自小學習油畫，從東京藝術大學畢業後，到意大利深造，並在威尼斯學習壁畫的古典技法：濕壁晝(Afresco)，深受影響，自此創作一系列色彩斑斕的大型壁畫。

原來這種繪畫方式一點都不簡單，講究時間與節奏，要在尚未乾透的灰泥上作畫，一旦錯過時機，顏料便無法滲入，難度很高，也卻因為這種技法，讓畫作可以保存非常長久的時間。

他的創作，用色奔放熱情，令我大開眼界，很多作品都讓我駐足良久。館內有一套3D影片，將他的畫作轉化為流動的影像，讓觀眾走進畫中世界，令人印象難忘。