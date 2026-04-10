Dyson PencilWash 告別二次污染地板年代

香港家居空間向來侷促，傳統拖把的弊端早已令人詬病，重複沾染污水、二次污染地板、操作費時費力，拖完地往往越拖越髒。Dyson近日正式在港推出PencilWash直桿洗地機，以嶄新工程設計徹底顛覆傳統濕式清潔體驗。我亦親身試用兩周，效果確實令人驚喜。
PencilWash的最大突破是其「全程清水洗地」理念。機身搭載8個精密補水點，持續以清水均勻浸潤高密度微纖維滾筒，每平方公分密布64,000根纖維刷毛，高速旋轉時同步清除污漬與碎屑，污水亦於每次旋轉時即時刮走排出，徹底解決傳統拖地「髒水重複清潔」問題。加上無濾網設計，有效防止污垢積聚機內，減少細菌滋生，清潔維護更為簡便安心。
輕巧設計同樣令人印象深刻，整機僅重2.2公斤，38毫米纖細手柄令手握重量只有380克，使用時可單手輕推，靈活轉向，並可後傾170度，輕鬆深入梳化底或床底等狹窄死角。對於香港細單位而言，不論客廳、廚房或睡房的邊角縫隙，它都能自如應對。PencilWash配備300毫升清水箱，可一次清潔約100平方米地板，設有標準及強效兩種洗地模式，讓用家可按污漬程度調節水量。實際使用時，無論廚房油漬還是飯桌旁的食物痕跡，都能迅速清除，地板乾爽不留水痕，赤足接觸亦感舒適。
PencilWash結合精密控水、滾筒浸潤、吸附及刮污等技術，延續Dyson一貫的工程匠心。售價2,990港元，對追求高效衛生、希望告別拖地煩惱的香港家庭而言，確實不失為一項物有所值的明智投資。