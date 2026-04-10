熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Apr-10 04:00
更新：2026-Apr-10 04:00
心事: 素黑

所謂你值得更好

分享：

客人說：「我為他付出十幾年，把最好的留給他，給他自由，不煩不怨，換來卻是委屈和背叛，最終白熬了半生。朋友和心靈書都鼓勵說：你值得更好的人，聽了更心酸。我那麼好，當然值得更好的人去愛我，可這人在哪裡？值得又如何？現實總是對值得的人更殘酷。」

當朋友、輔導員、心理師、心靈文章說：「你沒有錯，你值得更好的伴侶」時，你雖知道是安慰話，卻感到更淒涼，可他們往往粗心不知道。你會想：「對呀，我值得更好的，問題是我再好，也遇不上對我好的人啊。」

adblk4

說「你值得」這種所謂「正能量」的話很虛，等同說「吉人自有天相」、「好人自有好報」一樣，你篤信的話可能更受傷。它比許願更虛無，因為你知道「值得」不是「如願」的必然條件，未能如願亦只好認命。但被標簽上「值得」卻沒有好報，你會不甘心，覺得沒天理，可命運和天理從來輪不到你討公道。

說你值得更好，表面是勉勵你要正面、自負和自愛，但說者忽略了感受從來與現實掛鈎。當你值得卻得不到，便如掌摑之痛。痛，是因為你確實值得更好，偏偏命裡沒有，那說「值得」便變得諷刺和傷情。再看某些不值得的人，卻走運遇到死心塌地的伴侶，自己那麼好那麼值得，為何卻不值得遇上呢？

adblk5

這種問題，問了你便輸。「你值得便會遇上誰」從來不是因果定律。你唯一能得到你所值得的方法，就是轉心態，修自愛，不等遇不遇上誰，都要好好愛自己，給自己值得過的生活和人生。

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

關於作家
心事: 素黑
作者簡介:

知名心性療癒師、作家，心共振療癒顧問總監、首位北京大學社會學系學生成長導師。被譽為「華語世界首席情感療癒作家」，擁有二十逾年臨床個案療癒經驗，研發療癒工具如銅磬及芳療油。2021年被香港書展選為年度主題「心靈勵志」代表作家，代表作《好好愛自己》、《也許你真的不如你所想那樣》等。個人網站：素黑工作室 www.blacksoblack.com

追蹤
查看此作家更多文章
素黑 心事
dadblk6 madblk6
相關專欄
dadblk9 madblk9

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務