客人說：「我為他付出十幾年，把最好的留給他，給他自由，不煩不怨，換來卻是委屈和背叛，最終白熬了半生。朋友和心靈書都鼓勵說：你值得更好的人，聽了更心酸。我那麼好，當然值得更好的人去愛我，可這人在哪裡？值得又如何？現實總是對值得的人更殘酷。」
當朋友、輔導員、心理師、心靈文章說：「你沒有錯，你值得更好的伴侶」時，你雖知道是安慰話，卻感到更淒涼，可他們往往粗心不知道。你會想：「對呀，我值得更好的，問題是我再好，也遇不上對我好的人啊。」
說「你值得」這種所謂「正能量」的話很虛，等同說「吉人自有天相」、「好人自有好報」一樣，你篤信的話可能更受傷。它比許願更虛無，因為你知道「值得」不是「如願」的必然條件，未能如願亦只好認命。但被標簽上「值得」卻沒有好報，你會不甘心，覺得沒天理，可命運和天理從來輪不到你討公道。
說你值得更好，表面是勉勵你要正面、自負和自愛，但說者忽略了感受從來與現實掛鈎。當你值得卻得不到，便如掌摑之痛。痛，是因為你確實值得更好，偏偏命裡沒有，那說「值得」便變得諷刺和傷情。再看某些不值得的人，卻走運遇到死心塌地的伴侶，自己那麼好那麼值得，為何卻不值得遇上呢？
這種問題，問了你便輸。「你值得便會遇上誰」從來不是因果定律。你唯一能得到你所值得的方法，就是轉心態，修自愛，不等遇不遇上誰，都要好好愛自己，給自己值得過的生活和人生。