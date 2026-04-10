客人說：「我為他付出十幾年，把最好的留給他，給他自由，不煩不怨，換來卻是委屈和背叛，最終白熬了半生。朋友和心靈書都鼓勵說：你值得更好的人，聽了更心酸。我那麼好，當然值得更好的人去愛我，可這人在哪裡？值得又如何？現實總是對值得的人更殘酷。」

當朋友、輔導員、心理師、心靈文章說：「你沒有錯，你值得更好的伴侶」時，你雖知道是安慰話，卻感到更淒涼，可他們往往粗心不知道。你會想：「對呀，我值得更好的，問題是我再好，也遇不上對我好的人啊。」