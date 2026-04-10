凶宅之天花板——德福五屍

被喻為凶宅之天花板的德福花園五屍命案，發生於1998年。這宗謀財害命案，導致5名女士於單位內死亡；另一人在同一屋苑另一座跳樓，一共涉及6人死亡。由於案件與宗教法術有關，加上單位多年來在租賣上長受關注，所以成為香港超級凶宅之一。而巧合的是，在1979年7月22日，德福花園在興建時，發生了一宗電梯工業意外，導致6名男性工人喪生。

十九年後、即是發現女死者跳樓的同一天，揭發了這宗六屍命案。這詭異巧合令人聯想到當年6名男死者，要找6名女死者作冥婚，這個說法的確令人毛骨悚然。日前，肇事單位以230萬元底價拍賣，但最後未到底價被收回，又再成為市場談論焦點。