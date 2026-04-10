凶宅之天花板——德福五屍

被喻為凶宅之天花板的德福花園五屍命案，發生於1998年。這宗謀財害命案，導致5名女士於單位內死亡；另一人在同一屋苑另一座跳樓，一共涉及6人死亡。由於案件與宗教法術有關，加上單位多年來在租賣上長受關注，所以成為香港超級凶宅之一。而巧合的是，在1979年7月22日，德福花園在興建時，發生了一宗電梯工業意外，導致6名男性工人喪生。
十九年後、即是發現女死者跳樓的同一天，揭發了這宗六屍命案。這詭異巧合令人聯想到當年6名男死者，要找6名女死者作冥婚，這個說法的確令人毛骨悚然。日前，肇事單位以230萬元底價拍賣，但最後未到底價被收回，又再成為市場談論焦點。
拍賣當天筆者好奇前往現場，看會有甚麼人競投。據悉凶宅大王伍冠流亦曾表示有興趣，且派代表出席，但最後也未成功投得。在場消息人士告訴筆者：「該單位並非一人持有，而與單位有關人士相繼出現健康問題，所以他們想盡快賣出。」但資料有多真實，筆者當然不清楚，只是「得個聽字」。
現場有記者問筆者：「你認為這個凶宅可住嗎？」說真的，本人不會選擇入住，但若有西方宗教信仰或南亞裔人士，或對這方面不太介懷的話，該單位值得考慮。畢竟，命案是多年前發生的，再者單位一直有租客，景觀又開揚，有足夠光線入屋，筆者認為也不是那麼差。況且，多年來筆者也沒聽過住客或鄰居來電報料有甚麼靈異怪事發生，可能死者的怨念已消散吧！