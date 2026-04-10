上星期，我收到「青馬文化」存入的半年版稅，是關於我13年前的著作《有一種懶惰叫忙碌》。雖然金額只有幾百元，但這本書已出版多年，至今仍有版稅收入，實在叫我驚喜。

我曾經與四間出版社合作，共出版過五本書，現在仍然持續收到版稅的，就只剩下這一本。其中有兩本書，更從來沒收過任何版稅。我的書雖然不是暢銷書，但我相信它們不至於一本也賣不出去，看來出版社有心「走數」，不過我也懶得追討。

我明白出版行業經營困難，我們集團過去也曾投資過出版社。當時電子書仍不普及，實體書銷量也很有限，加上發行商抽成比例高，扣除印刷成本後，利潤很微薄，出糧交租也顯得吃力。當年我認為在集團的成本結構下，出版社很難生存，因此勸喻兩位拍檔獨立發展。我很開心這出版社仍存活至今，雖然絕對不是一個賺大錢的業務，但我很欣賞他們對出版業的那份熱誠。