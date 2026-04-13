不少人去旅行都喜歡把行程排得密不透風，因為總覺得放假時間寶貴，不可以浪費一點。但這樣的想法，有時卻會讓我們過於緊繃，反而無法好好享受當下。我也曾有過這樣的經驗，當我和家人旅行時，整個人就會變得異常緊張，總是希望一切都是依照計劃進行，結果只要稍為不符合預期時，就會變得相當焦慮和忟憎。
後來回看自己那時的狀態，就是因為想緊抓住行程，因此整個人變得相當死板。就像《我可能錯了》這本書中所說：「混亂或許會讓你不安，但秩序會置你於死地……帶有『應該如此』的種種念頭，讓我變得委屈、沉悶和孤獨。」
這件事讓我反思，其實當我真正放鬆、沒有怎樣計劃行程時，反而卻是最快樂的，也會遇上很多有趣的事情——例如在花蓮坐火車前往台東時，遇上在台東長濱教書的小學老師，帶我來了一趟公路遊，遊覽了很多當地秘境，例如去一條我沒去的溫泉溪邊泡腳、去了金剛大道看到了兩邊稻田風景，還跟我分享了很多有趣的故事……當我為行程保留彈性時，才有空間讓新的人事物、新的啟發和靈感進入我的生命。
每當我在一個地方留得太久了，又想試圖掌控事情而變得死氣沉沉時，我就會不期然回想這些充滿即興而有趣的旅行時光，身體就會不自覺地放鬆了一些。人生不過三萬日，或許，又是時候來一趟小旅行了，好好放鬆下了。