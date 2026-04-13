不少人去旅行都喜歡把行程排得密不透風，因為總覺得放假時間寶貴，不可以浪費一點。但這樣的想法，有時卻會讓我們過於緊繃，反而無法好好享受當下。我也曾有過這樣的經驗，當我和家人旅行時，整個人就會變得異常緊張，總是希望一切都是依照計劃進行，結果只要稍為不符合預期時，就會變得相當焦慮和忟憎。

後來回看自己那時的狀態，就是因為想緊抓住行程，因此整個人變得相當死板。就像《我可能錯了》這本書中所說：「混亂或許會讓你不安，但秩序會置你於死地……帶有『應該如此』的種種念頭，讓我變得委屈、沉悶和孤獨。」