借鑑雄安新區的規劃經驗

內地與香港在進行規劃時，過往有着十分不同的經驗，內地重視基建先行，先規劃、先建設，企業及人才一進駐，就有完善規劃及交通。至於香港，過往很多時都是「一邊興建，一邊入住」，有時人們進駐新區時，初期會不太方便。政務司長陳國基本月初率領代表團考察河北雄安新區。筆者認為，雄安新區的校城融合、產教融合等模式，值得香港借鏡參考，包括在建設北部都會區時。

校城融合就是強調教學、科研、生活和產業的無縫結合。早在規劃設計時，雄安新區的高校建設就以配套先行為原則，將大學用地與周邊用地「一套規劃」，同步安排創科園區、居住社區、商業區與公共服務設施，把鐵路、道路、行人系統等一起布局，師生以至研究人員等，基本上一進駐，就有合適的各種配套。