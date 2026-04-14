長生津≠綜援！這筆每月$4,345的「花紅」為甚麼必須要拿！很多「老友記」問我：「Kathy，我都快65歲啦，而家先理財係咪太遲？單靠MPF根本唔夠使！」

確實，本港人均壽命早已突破88歲，退休後至少還有二、三十年人生，如果過去沒有提早做好財富規劃，單靠MPF絕對是捉襟見肘！

對於現時銀髮一族來說，最立竿見影的「理財第一步」，其實是申請香港政府的「長者生活津貼」(長生津)。

但我發現長輩們普遍很抗拒長生津，認為只有躺平、對社會毫無建樹的人才去領救濟，甚至把它等同於「綜援」，怕被貼上「底層標簽」。