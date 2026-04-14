長生津≠綜援！這筆每月$4,345的「花紅」為甚麼必須要拿！很多「老友記」問我：「Kathy，我都快65歲啦，而家先理財係咪太遲？單靠MPF根本唔夠使！」
確實，本港人均壽命早已突破88歲，退休後至少還有二、三十年人生，如果過去沒有提早做好財富規劃，單靠MPF絕對是捉襟見肘！
對於現時銀髮一族來說，最立竿見影的「理財第一步」，其實是申請香港政府的「長者生活津貼」(長生津)。
但我發現長輩們普遍很抗拒長生津，認為只有躺平、對社會毫無建樹的人才去領救濟，甚至把它等同於「綜援」，怕被貼上「底層標簽」。
這種觀念，今天必須打破！綜援是社會兜底，但長生津絕對不同。各位老友記，你們奮鬥了30多年，交足了幾十年稅，為香港繁榮貢獻了青春與血汗。如今滿65歲，這筆津貼就是你們理所應當收取的「社會回饋」，是政府和年輕一代對你們表達的敬意。
這筆錢，大家一定要理直氣壯地拿！
我們來計條最實在的數：長生津每月金額已加碼至$4,345。千萬別以為一拿津貼就不能工作，哪怕做份part-time賺幾千蚊買菜錢，只要資產和入息沒有超出政府上限(單身$41.5萬/夫婦$63萬，自住物業不計)，這筆錢你同樣可以月月領！一年多出5萬幾蚊現金流，退休生活絕對可以過得更滋潤。
不過，有些手頭剛好累積了一些資產的老友記可能會問：「資產啱啱超標少少，係咪就冇份攞呢筆津貼㗎？」
別急，下一期《妳財銀魔法》，Kathy繼續為你拆解。