隨著科技不斷進步，我們的廚房用品亦同步提升。很多以往需要花費很多時間工夫的菜式，現在已經能夠輕易做到。而烹調水準，亦不亞於市面上大部分餐廳。

烹飪，作為健康的第一道防線，能夠掌握在自己手上，有著舉足輕重的角色。由設計菜單到購買食材，以至烹飪方式，都會直接影響我們的健康。

我們進食的食物，最終會成為身體的一部分。飲食習慣，反映了自律和自制力。愈美味的食物，愈可能不健康，如何節制，是每一個人的課題。觀察別人的飲食習慣和餐桌禮儀，往往能夠了解到其性格與價值觀。