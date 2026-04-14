隨著科技不斷進步，我們的廚房用品亦同步提升。很多以往需要花費很多時間工夫的菜式，現在已經能夠輕易做到。而烹調水準，亦不亞於市面上大部分餐廳。
烹飪，作為健康的第一道防線，能夠掌握在自己手上，有著舉足輕重的角色。由設計菜單到購買食材，以至烹飪方式，都會直接影響我們的健康。
我們進食的食物，最終會成為身體的一部分。飲食習慣，反映了自律和自制力。愈美味的食物，愈可能不健康，如何節制，是每一個人的課題。觀察別人的飲食習慣和餐桌禮儀，往往能夠了解到其性格與價值觀。
與此同時，食材的選擇也直接反映理財能力。名貴食材，固然較易製作出山珍海味。然而，烹飪的其中一門樂趣，是如何以有限預算變出美味佳餚。一個優秀的廚師，除了擁有純熟的烹調技巧外，也應具備大局觀和管理能力，平衡好時間和金錢成本與出品質素。同時透過無限創意，推陳出新，說好每一道菜的故事。
品嘗美食是藝術的境界。每一位美食愛好者，都具備鑑賞員的特質。每一場盛宴，都是一次藝術交流會，將不同背景的人連結起來。
無論是政治還是商業領域，能夠掌握參加者的胃口，會對於推動成果有一定幫助。事實上，無論是國與國的角力，以至人與人之間的相處，只要是在餐桌上進行，氣氛通常會比較和諧。
食物是生命所需。飲食文化在人類歷史中亦扮演著舉足輕重的角色。
廚藝的深造，或是對美酒佳餚的鑽研，既是興趣，也是學問。對飲食感悟愈深，對生命了解愈真。
(特別鳴謝 IG@bowjaiiiii)